A pocas horas para que el escrutinio de la segunda vuelta presidencial en Bogotá cierre definitivamente, tras resolver 25 nuevas impugnaciones del Pacto Histórico, los reportes dejan un dato llamativo: lejos de reducirse, la ventaja del presidente electo Abelardo De La Espriella aumentó frente a los resultados reportados durante el preconteo.

Según las cifras oficiales revisadas por los jueces de la República, el mandatario electo sumó 401 votos adicionales en la capital del país, mientras que Iván Cepeda perdió 535 sufragios respecto a los registros preliminares.

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El resultado adquiere especial relevancia por tratarse de Bogotá, una ciudad que históricamente ha respaldado candidaturas de centroizquierda y progresistas.

Sin embargo, el escrutinio no solo confirmó un cambió de postura de gran parte de los bogotanos con De La Espriella, sino también un ligero incremento de su votación frente a la contabilización inicial.

El Consejo Nacional Electoral es la autoridad encargada de declarar al próximo presidente. Foto: Consejo Nacional Electora, CNE.

Bogotá no ha sido el único territorio en el que el escrutinio ha introducido ajustes. Con el avance de la revisión oficial de formularios electorales, varios departamentos ya cerraron su proceso y muestran movimientos, aunque en todos los casos de magnitud reducida frente al volumen total de votos depositados.

En La Guajira, De la Espriella pasó de 126.501 votos en el preconteo a 126.520 en el escrutinio, una ganancia de 19 sufragios. Cepeda, por su parte, pasó de 198.557 a 198.553 votos, lo que representa una disminución de cuatro votos.

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En Meta ocurrió un ajuste mínimo. El presidente electo registró una reducción de cuatro votos al pasar de 339.754 a 339.750 sufragios. Mientras tanto, Cepeda aumentó su votación en 103 votos, pasando de 225.693 a 225.796.

Atlántico presentó una de las mayores variaciones entre los departamentos revisados hasta ahora. Allí, De la Espriella perdió 296 votos frente al preconteo, al pasar de 505.091 a 504.795 sufragios. Cepeda, por el contrario, sumó 251 votos y alcanzó 732.654 respaldos frente a los 732.403 inicialmente reportados.

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En Risaralda, ambos candidatos registraron disminuciones. De la Espriella pasó de 288.680 a 288.651 votos, una reducción de 29 sufragios. Cepeda, entretanto, perdió 119 votos al pasar de 237.624 a 237.505.

Tomados en conjunto, los cuatro departamentos dejan un balance ligeramente favorable para Cepeda. Mientras el candidato del Pacto Histórico ganó 231 votos frente al preconteo, De la Espriella perdió 310. Sin embargo, al incorporar las cifras ya consolidadas de Bogotá, la tendencia cambia.

El preconteo de votos es desarrollado por los jurados de votación y tiene un carácter informativo. En contraste, el escrutinio está a cargo de jueces de la república y su resultado es vinculante. Foto: ALEJANDRO ACOSTA-SEMANA

La capital le aportó al presidente electo una ganancia de 401 votos y representó una reducción de 535 sufragios para su contendor.

En términos comparativos, esto significa que, hasta ahora, el escrutinio en estos cinco territorios le ha significado una mejora neta de 395 votos a Abelardo de la Espriella respecto de Iván Cepeda, una diferencia pequeña frente al universo total de votos de la elección, pero que confirma que la revisión oficial continúa afinando los resultados sin alterar la tendencia que dejó definida la jornada electoral.