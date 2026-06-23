José Manuel Restrepo presentó la trayectoria profesional con la que llegó a la Vicepresidencia de la República como fórmula de Abelardo de De La Espriella.

Restrepo estudió economía en la Universidad del Rosario, hizo un máster en Economía en London School of Economics y cursó una especialización en Finanzas Privadas en su alma máter. Además, es doctor en gestión de instituciones educativas de la Universidad de Bath.

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“Toda mi vida la he dedicado a ser profesor universitario, compartir con mis estudiantes. Fui invitado como académico a ser ministro de Comercio, Industria y Turismo y, después, como ministro de Hacienda y Crédito Público”, destacó el vicepresidente electo, quien estuvo en el gabinete de la administración de Iván Duque.

El vicepresidente electo contó que Abelardo de la Espriella lo invitó a ser su fórmula vicepresidencial gracias a su trayectoria académica. “Mi compromiso ha sido el de un trabajador, una persona responsable que no tenía con qué financiar sus estudios en colegio y universidad”, resaltó.

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Restrepo fue beneficiario del Icetex y fue merecedor de becas que le permitieron formarse como profesional. A renglón seguido, el futuro funcionario de la Casa de Nariño ha expresado su agradecimiento con Colombia por las oportunidades que tuvo en es medio de esa trayectoria profesional y asegura que llega al Gobierno nacional con un compromiso de servicio.

“Hay que trabajar por el servicio al bien común, al bien de la sociedad. Tengo la convicción de que esta apuesta para ser vicepresidente de la república será siempre en beneficio de todos ustedes”, afirmó.

Restrepo ha estado casado durante 25 años con su esposa Tatiana Cespedes y juntos son padres de tres hijos. De La Espriella ha dicho que Restrepo será “el Marco Rubio” de su administración.