Curso gratuito para motociclistas en Bogotá este 27 de junio: así puede inscribirse

La Secretaría Distrital de Movilidad reveló que este sábado 27 de junio de 2026 habrá una nueva jornada de enseñanza para los conductores de la ciudad. La iniciativa se realizará con ayuda de la Policía de Tránsito y consiste en un curso teórico-práctico de conducción para motociclistas.

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Los interesados en participar se pueden inscribir en el formulario habilitado por la Secretaría. La clase se llevará a cabo en la Avenida Villavicencio con carrera 38, en la Bahía de la Casa de la Cultura de Ciudad Bolívar.

Los participantes no deberán pagar una tarifa por asistir o hacer parte del curso. La jornada iniciará a las 7:30 a. m. y se extenderá hasta las 12:00 p. m. Estas actividades las realiza la entidad con el objetivo de fortalecer la conducción segura para motociclistas y sus destrezas viales.

El objetivo es reducir los siniestros viales en la ciudad a través de acciones de pedagogía y cultura ciudadana. El objetivo es hacer énfasis en las prácticas de conducción y las normas viales.

Entre el 1 de enero y el 5 de abril de 2026, la Secretaría de Movilidad reportó 162 fallecidos en las vías de la capital, un incremento del 13 %, es decir, 18 personas más que en el mismo período de 2025.

De ese número, el 44 % corresponde a motociclistas. Seguidos están los peatones con el 38 % y ciclistas con el 14 %. Las jornadas pedagógicas, como el curso de conducción, buscan reducir la cifra de accidentes y mejorar la seguridad de las vías.

Temas del curso

El curso de conducción ofrecido por la Secretaría de Movilidad y la Policía de Tránsito incluye cinco módulos, pensados para abarcar las temáticas más importantes que deben conocer los motociclistas. Estos se dividen así:

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Módulo 1: contexto sobre los accidentes de tránsito en Bogotá, las hipótesis que los explican y sus impactos.

contexto sobre los accidentes de tránsito en Bogotá, las hipótesis que los explican y sus impactos. Módulo 2: normatividad nacional y distrital, multas, sanciones, inmovilizaciones, señales de tránsito y revisión técnico-mecánica.

normatividad nacional y distrital, multas, sanciones, inmovilizaciones, señales de tránsito y revisión técnico-mecánica. Módulo 3: elementos de protección personal, uso del casco, cómo escogerlos y lesiones corporales tras un accidente de tránsito.

elementos de protección personal, uso del casco, cómo escogerlos y lesiones corporales tras un accidente de tránsito. Módulo 4: factores de riesgo en la vía, maniobras peligrosas y velocidad.

factores de riesgo en la vía, maniobras peligrosas y velocidad. Módulo 5: técnicas de conducción preventiva, funciones de las motos, principios de eco-conducción y alistamiento preoperacional.