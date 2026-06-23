El aumento de motocicletas en el país es cada vez más notable, ya que varios ciudadanos adquieren nuevas unidades para movilizarse hacia sus destinos.

Invasión de motos: Colombia entra en el top 10 de los países con mayores ventas en el mundo

Según los más recientes informes de boletines por parte de Fenalco y la Andi, en el mes de mayo se registraron un total de 110.599 motocicletas nuevas en el país, generando un aumento del 23,03 % en comparación con lo visto durante el mismo periodo en el año 2025.

Ya en términos generales, entre los meses de enero y mayo, el porcentaje incrementa a un 34,00%.

No obstante, con el aumento de estos vehículos en Colombia, también aumentan las probabilidades de hurto por parte de delincuentes.

Según la Cámara de la Industria de Motocicletas de la Andi, alrededor de 3.000 compradores han terminado siendo víctimas de fraude luego de adquirir una moto. Esto ocurre por múltiples factores, entre ellos la suplantación de marcas y concesionarios mediante falsas ubicaciones en Google, páginas web fraudulentas y perfiles en redes sociales.

El modus operandi de varios delincuentes se vincula con la tendencia de adquisición de motos, ya que aprovechan la alta demanda en Colombia para crear canales de venta falsos y hacerse pasar por concesionarios reconocidos del país.

El director ejecutivo de la empresa, Iván Darío García, ha advertido que el mayor riesgo que pueden enfrentar las víctimas de esta estafa se presenta cuando los modelos de interés son aquellos escasos o muy demandados en el mercado, ya que los compradores buscan el precio más accesible al consultar múltiples canales.

La alta demanda de motocicletas en Colombia está siendo aprovechada por estafadores para engañar a compradores. Foto: Andrei - stock.adobe.com

¿Cómo son las modalidades de fraude?

Según el informe por parte de la Andi, los criminales se encargan de crear en redes sociales perfiles falsos que se encuentren cerca de los concesionarios reales del país, así como páginas web capaces de imitar las marcas y documentos adulterados enviados por chats de WhatsApp.

“Estamos viendo una transformación del fraude. Antes el riesgo estaba en una oferta sospechosa; hoy los delincuentes pueden aparecer en buscadores como Google como si fueran un concesionario legítimo, utilizar imágenes reales y documentos aparentemente válidos. Eso hace que la prevención y la verificación sean más importantes que nunca”, comentó García.

Los reportes analizados y compartidos por la compañía indican que casi uno de cada dos fraudes reportados entre 2025 y lo transcurrido de 2026 han tenido su origen en perfiles falsos que fueron creados en Google.

Recomendaciones por parte de Andi

Para seguir previniendo casos de estafa a motociclistas, se ha liderado una iniciativa conocida como Movemos Colombia, en la que se ha emitido una serie de recomendaciones para reducir el riesgo de fraude en el país.

Entre ellas están:

Realizar la compra de motocicletas solamente por canales oficiales

Realizar pagos solamente a cuentas corporativas

Desconfiar de aquellos precios de motocicletas que son más bajos de lo habitual

Validar los documentos del vehículo y revisar el RUNT