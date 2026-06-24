SEMANA: ¿Qué análisis hace del triunfo en las urnas de Abelardo De La Espriella?

Everth Bustamante (E.B.): Muy positivo para el país, en especial después de que los colombianos hemos tenido que padecer un gobierno totalmente díscolo, que tiene como resultado un fracaso total de lo que esperaron los colombianos. El gobierno de Petro logró polarizar al país, llenar a la gente de odio, una administración totalmente ineficiente, corrupta. Abelardo logró quitarle una base popular muy importante al proyecto demagógico y populista de Petro.

SEMANA: Iván Cepeda reconoció el triunfo del Tigre De La Espriella y Gustavo Petro ya habla de empalme. ¿Qué viene ahora? ¿Le extrañó la actitud de Petro?

E.B.: Es muy extraña, pero hay que saludarla. Ojalá esa sea la actitud que tengan hacia adelante y puedan ejercer una oposición responsable, sin estar llamando a las calles a hacer el daño de los bienes públicos. Ojalá entiendan que este es un país que brinda oportunidades democráticas siempre dentro del respeto a la Constitución. Y es que ahí tuvimos otra amenaza y es una paradoja: Gustavo Petro, que reivindicó mucho simbólicamente al M-19, terminó traicionando lo fundamental del grupo.

Debemos recordar que la principal contribución del M-19 al desarrollo democrático del país fue la Constitución de 1991. Se logró un gran acuerdo nacional cuyo espíritu es la reconciliación. Ese es otro anuncio positivo de De La Espriella, el respeto y el rescate del espíritu de reconciliación de la Constitución que le causó un grave daño.

Everth Bustamante y Gustavo Petro. Foto: FOTO1: SEMANA/FOTO2: PRESIDENCIA.

SEMANA: ¿Con la llegada de Abelardo De La Espriella se dejará tranquilo el discurso del M-19?

E.B.: Lo de Petro es un abuso de la historia. El país conoce que el M-19 se levantó en armas, que hizo una guerra, pero también sabe que tuvo toda la voluntad de paz y se reconcilió con Colombia. La prueba de ello es la Constitución de 1991. Antonio Navarro, en su momento, fue presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, pero Petro conspiró y atentó contra ese gran logro histórico que también representó al M-19 y, por eso, de manera abusiva y provocadora enarboló las banderas del M y cada vez que amenazaba sacaba la espalda de Simón Bolívar. Eso hay que dejarlo en el pasado.

La espada de Bolívar es un símbolo nacional que nos pertenece a todos, la bandera del M-19 tuvo vigencia en su momento hasta la firma de los acuerdos de paz en los años 90, en el gobierno de Virgilio Barco, pero constituye un abuso, un exceso, y creo que cae en el campo de la violación de la norma constitucional que un presidente, en lugar de enarbolar el pabellón nacional, utilice esta bandera cuando el movimiento no existe en el siglo XXI.

La espada de Simón Bolívar, en Bogotá. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

SEMANA: ¿Qué debe hacer Abelardo De La Espriella con la bandera de Bolívar que permanece en la Casa de Nariño?

E.B.: Tiene que seguir reposando en el lugar que determine el presidente, es un símbolo que hay que respetar y nos pertenece a todos. Lo que hizo Gustavo Petro fue manchar la memoria del libertador con el uso demagógico de la espada de Bolívar. Hay que hacer un gran homenaje de desagravio a Colombia y a la historia del país porque el hoy presidente la utilizó en función de sus interes políticos personales para profundizar la confrontación, el odio y la polarización con los colombianos.

Casa Museo Quinta de Bolívar Homenaje del Gobierno a los 50 años del robo de la espada de Simón Bolívar, que marco el inicio de la guerrilla del M-19 Foto: Guillermo Torres / Semana

SEMANA: ¿Qué hará Gustavo Petro después del 7 de agosto?

E.B.: Tiene muchos problemas de distinta índole, está incluido en la Lista Clinton, es de público conocimiento que fue en la Presidencia donde se fraguaron los graves hechos de corrupción. Forzosamente tendrá que responder. El uso abusivo del presupuesto nacional para incidir en el resultado electoral en medio de la campaña, es otro de los temas. El presupuesto lo deja en muy malas condiciones. Eso por un lado. Por el otro, la permisividad que tuvo con las guerrillas y grupos paramilitares al haber neutralizado la acción de la fuerza pública, mediante decreto congeló su capacidad de respuesta y entregó territorio a las bandas criminales y narcotráfico. Tendrá que responder. Lo veo muy judicializado. No debería ser lo que corresponda a un expresidente, pero él, en su momento, tendrá que responder ante los tribunales. Además, tiene varias investigaciones en la Comisión de Acusación.