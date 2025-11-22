Suscribirse

“Su esposa estaba dispuesta a matarlo”: Everth Bustamamente, exjefe en el M-19, reveló un episodio que casi compromete la vida de Gustavo Petro

El episodio completo está plasmado en un libro que publicó Bustamante, donde cuenta la historia de su paso por el M-19 y desmiente a Gustavo Petro.

Redacción Semana
22 de noviembre de 2025, 3:10 p. m.
El exsenador Everth Bustamante, quien fue miembro de la Dirección Nacional del M-19, publicó un espinoso libro titulado Rebeldía, armas y democracia, donde divulgó detalles desconocidos que desmienten lo que ha dicho, hasta el momento, el presidente Gustavo Petro sobre su paso por ese grupo armado.

Bustamante, quien conoce como pocos a esta extinta guerrilla, detalla episodios históricos con los que busca que las nuevas generaciones conozcan “con objetividad” el pasado del país, según le contó a SEMANA.

En la entrevista que el autor le concedió al director de este medio, Yesid Lancheros, reveló un episodio personal que casi compromete la vida de Gustavo Petro, cuando fue representante a la Cámara, un tiempo después del desarme del M-19.

“En esa época, Petro era representante a la Cámara por la Alianza Democrática M-19 y yo era senador por el mismo movimiento. Un día llegó uno de los escoltas a mi casa un sábado y me dijo: ‘Senador, estoy en una situación muy delicada. El representante Gustavo Petro está en una situación incontrolable en su apartamento’”, narró.

Bustamante recordó que el hoy presidente vivía en la Carrera Octava con Calles 59-60, en un pequeño apartamento ubicado en Bogotá.

“Yo vine y encontré a su esposa de esa época con un arma dispuesta a matarlo porque había llegado en unas condiciones totalmente deplorables frente a sus hijos y en compañías como las que denunció el excanciller Álvaro Leyva en el caso de París”, relató.

Desde el punto de vista personal, “eso fue lo que más me decepcionó de Petro. Eso indica que no hay principios, no hay ética, no hay respeto por la familia. Tal vez por eso fue que él dijo, respecto de otro hijo (Nicolás Petro), que no lo había criado porque no tiene responsabilidad frente a la familia, y ese es un elemento fundamental de la sociedad. Ese fue uno de los episodios que más me llevó a distanciarme de Petro”, manifestó el ex M-19.

Bustamante no divulgó el nombre de la entonces esposa de Gustavo Petro, pero a juzgar por la época, se trataría de María Luz Herrán, la madre de dos de los hijos del hoy presidente, quien hizo parte del M-19 y se conoció con el político de izquierda en la guerrilla.

Lo paradójico es que Herrán ha defendido en varias ocasiones a Petro.

De hecho, en una oportunidad, cuando Ingrid Betancourt reveló a SEMANA que encontró a Gustavo Petro en difíciles condiciones personales cuando él vivía en Bélgica, Herrán, quien era su esposa en ese momento, la desmintió.

Everth Bustamante tiene claro que las actuaciones que Álvaro Leyva denunció contra Petro, en medio de sus giras internacionales, no son nuevas y él las presenció desde que el hoy jefe de Estado era congresista.

