Rodrigo Lara frena en seco a Petro tras asegurar que están “matando sobrevivientes” bajo los escombros: “Una vulgaridad”

El expresidente Gustavo Petro encendió este domingo una nueva controversia en medio de la tragedia que se vive en el país por cuenta del terremoto que azotó a varias ciudades del país el pasado lunes, 10 de agosto.

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El exmandatario reaccionó en las redes sociales a un balance que presentó el ministro del Interior, Rodrigo Lara, desde Pereira, en donde repasó la crítica situación que todavía se vive en el país, donde todavía hay más de 250 personas desaparecidas tras el fuerte movimiento telúrico.

Petro aseguró en su mensaje de X que, precisamente, existe la posibilidad de que tras más de 72 horas de la tragedia todavía haya personas con vida. “Todavía hay gente viva bajo los escombros”, escribió el exmandatario.

El mensaje no paró allí. También lanzó una seria acusación contra la administración local. Según Petro, “el alcalde de Pereira no puede desalojar a los rescatistas colombianos porque creen que son de la primera línea”.

Y fue todavía más allá, al afirmar que los rescatistas estarían siendo reemplazados por maquinaria israelí. Habló de “retroexcavadoras de los israelíes” y cuestionó que estas puedan ingresar a remover los restos de las edificaciones cuando, según su versión, todavía hay personas vivas.

El ministro del Interior, Rodrigo Lara, no dudó en responderle al exmandatario, señalándolo de seguir sembrando odio en medio de la tragedia, mientras que Gobierno busca darle soluciones a los colombianos.

“Petro: cada día que pasa caes un poco más hondo en los sótanos más profundos de la infamia política. Insinuar que matamos gente bajo los escombros y mezclar Pereira con Gaza es de una procacidad, una vulgaridad y una vileza inédita”, le dijo Lara en el mensaje.

Y concluyó: “Solo una persona fuera de sus cabales pierde así los referentes éticos y morales para medir lo que dice. Mientras los gobiernos en el terreno seguimos en la labor de salvar vidas, tú, acostado en tu casa, sigues buscando odio”.

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