Vicepresidente José Manuel Restrepo habló con SEMANA de la implementación de un subsidio de arriendo tras el terremoto: “Importante”

El vicepresidente José Manuel Restrepo entregó este sábado, 15 de agosto, un balance a SEMANA de las afectaciones que encontró en el departamento de Risaralda, tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el país.

Restrepo habló de varios compromisos con los departamentos afectados por el movimiento telúrico luego de un Puesto de Mando Unificado que lideró en la ciudad de Pereira.

El funcionario señaló que, en el marco de la emergencia económica, se preparan varios decretos, entre ellos uno relacionado con la implementación de un subsidio de arrendamiento. “Muy importante en este momento”, subrayó.

De igual manera, manifestó la necesidad de “controlar el abuso en incremento de los arriendos” en la capital de Risaralda. “Eso no se puede permitir”, sostuvo.

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