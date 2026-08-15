UNGRD se pronuncia frente a cifras diversas de sus balances por el terremoto: esto explica

La cifra de personas fallecidas por el terremoto que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto ha presentado variaciones durante las últimas horas.

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Este viernes, el balance llegó a 294 muertos, pero posteriormente la cifra se redujo a 289, una situación frente a la que la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) entregó una explicación.

Según la entidad, los balances continúan variando debido al proceso de cotejo y depuración de la información que llega desde los territorios afectados.

Buena parte de los reportes iniciales fueron entregados de manera verbal durante la atención de la emergencia y ahora deben ser confrontados con los registros oficiales.

La emergencia también deja graves daños materiales según el último reporte: 81.536 viviendas presentan averías y otras 14.705 quedaron destruidas, además de 66 edificios colapsados. La UNGRD reportó afectaciones en 234 centros de salud, 2.535 centros educativos, 3.782 centros comunitarios, 308 vías, 62 acueductos, 44 puentes vehiculares, cinco puentes peatonales y cinco aeropuertos..

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¿Por qué puede bajar la cifra?

La UNGRD explicó que los datos preliminares están siendo contrastados con los registros de la Fiscalía General de la Nación, Medicina Legal y los organismos de socorro, principalmente para evitar que una misma víctima sea contabilizada más de una vez.

Este proceso puede provocar que los balances suban o bajen conforme se verifican identidades, se cruzan bases de datos y se descartan posibles duplicidades.

Por esta razón, las autoridades han advertido que las cifras de la emergencia todavía pueden presentar variaciones mientras continúa la consolidación de los reportes oficiales provenientes de los municipios y departamentos afectados por el terremoto.