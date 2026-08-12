El vicepresidente José Manuel Restrepo y el ministro del Interior, Rodrigo Lara, liderarán en Quibdó el Puesto de Mando Unificado (PMU), junto con las autoridades del departamento del Chocó, con el propósito de evaluar las afectaciones ocasionadas por la emergencia y definir acciones para acelerar la recuperación de la infraestructura pública y educativa.

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La delegación del Gobierno Nacional llegó este miércoles a la capital chocoana, luego de que las condiciones climáticas impidieran el aterrizaje previsto en Buenaventura.

Ante esta situación, la agenda fue modificada y el PMU que estaba programado para realizarse posteriormente en el departamento fue adelantado en Quibdó.

El vicepresidente, José Manuel Restrepo, y el ministro del Interior, Rodrigo Lara, liderarán el Puesto de Mando Unificado junto con las autoridades del Chocó. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/egsv4i7qTA — Revista Semana (@RevistaSemana) August 13, 2026

El vicepresidente explicó que la visita se realiza por delegación e instrucción del presidente Abelardo De La Espriella y busca revisar, junto con la gobernadora del Chocó y las autoridades locales, los avances en la atención de la emergencia y las necesidades más urgentes de los territorios afectados.

“Estamos aquí en el municipio de Quibdó, capital de Chocó. Tuvimos que aterrizar en el departamento del Chocó hoy, porque estaban difíciles las condiciones en Buenaventura, pero mañana vamos a estar en Buenaventura”, señaló Restrepo.

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Durante el PMU se llevará a cabo un balance de los daños registrados en diferentes puntos del departamento, con especial atención a la infraestructura pública y a los establecimientos educativos que presentan deterioro o destrucción.

La información recopilada será fundamental para establecer prioridades y facilitar el inicio de las obras de reconstrucción. De acuerdo con el Gobierno, uno de los objetivos es que, una vez llegue el director del Fondo de Adaptación, pueda comenzar cuanto antes el proceso de recuperación de las estructuras afectadas.

José Manuel Restrepo detalló las labores realizadas. Foto: SEMANA

Este jueves, la delegación nacional se desplazará hacia los municipios más afectados del Chocó para verificar directamente la situación y conocer las necesidades de las comunidades. Posteriormente, está previsto el traslado a Buenaventura, donde también se adelantarán acciones de evaluación y coordinación institucional.

El Gobierno reiteró su compromiso con las regiones y, particularmente, con la recuperación del Pacífico colombiano, una de las zonas más afectadas por la emergencia.