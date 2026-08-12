Esta es la familia que la gobernadora del Chocó buscaba angustiosamente tras el terremoto del lunes

Luego del terremoto del lunes, 10 de agosto, en Chocó comenzó a rodar la noticia de la angustiosa desaparición de cuatro personas, integrantes todas de una familia venezolana, de quienes se temía que hubieran quedado bajo los escombros de alguna estructura colapsada.

Este es el balance, ciudad por ciudad, del desastre que deja el terremoto del 10 de agosto: la cifra de personas fallecidas es de 265

La gobernadora, Nubia Carolina Córdoba-Curí, lo mencionó varias veces en sus redes sociales; incluso llegó a quebrársele la voz al hablar sobre ellos.

Y no era para menos. En su departamento, la cifra de muertes iba subiendo de a poco. Esta noche se estancó en 13 personas fallecidas, las heridas suman 182 y las personas afectadas, 24.662.

Hasta que llegó la buena noticia. La gobernadora publicó una foto con la familia que buscaba, con una leyenda que traduce su júbilo. “En el departamento del Chocó ya no buscamos a nadie bajo los escombros por la misericordia de Dios. Esta familia a la que buscábamos se encuentra con nosotros y ya está recibiendo la atención requerida”, dijo.

“Hoy cerraremos formalmente en PMU la fase de búsqueda y rescate para concentrarnos en la fase de respuesta enfocada en la atención a los damnificados”, señaló.

Ese panorama es totalmente contrario a lo que sucede en otras ciudades, donde la cifra de desaparecidos crece.

Trabajadores tratan de rescatar a personas en los escombros de edificaciones colapsadas tras el terremoto de este lunes con epicentro en Chocó. Foto: Gobernación de Chocó.

El presidente de la República dijo en una alocución esta tarde que el número de personas en esa condición “aumentó de manera alarmante”, ubicándose en 496.

“Nuestros esfuerzos principales están concentrados en los desaparecidos, para eso estamos actuando con todas nuestras capacidades y también valiéndonos de las ayudas internacionales que empiezan a llegar a Colombia”, manifestó.

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El mandatario también dio a conocer que 11.347 viviendas quedaron destruidas, 53.526 averiadas, 140 edificios colapsaron, hay un reporte de 1.819 centros educativos averiados, 631 centros comunitarios afectados, 179 centros de salud con fallas estructurales, un puente peatonal caído, 20 puentes vehiculares afectados, 203 vías afectadas, 44 acueductos comprometidos y cinco aeropuertos afectados.

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“Es sin duda una tragedia de gran dimensión, pero es en estos momentos tan aciagos y complejos donde nos debemos unir bajo una misma bandera, la bandera de Colombia”, expresó.

El terremoto del lunes, 10 de agosto, deja en el país un saldo preliminar de 265 víctimas mortales.