“Lo primero fue resguardar a mi mamá”: SEMANA habló con arquitecto damnificado tras el devastador terremoto en Cali

El terremoto que sacudió a Cali dejó numerosas edificaciones con graves afectaciones. En el barrio Capri, uno de los sectores golpeados, varias familias tuvieron que abandonar sus viviendas por el riesgo estructural.

Jamir Mina, periodista de SEMANA, llegó hasta el edificio Amalfi, donde habló con Diego Morales, uno de los damnificados. El inmueble quedó inhabitable y sus residentes han tenido que retirar algunas de sus pertenencias bajo condiciones de riesgo.

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“Fue un momento muy complicado”

Morales, quien además es arquitecto, relató cómo vivió el terremoto dentro de su vivienda. Al notar que las paredes comenzaron a presentar daños, su primera preocupación fue proteger a su madre.

“Yo soy arquitecto, entonces lo primero que hice fue resguardar a mi mamá”, contó Morales durante la conversación con SEMANA.

El damnificado explicó que el movimiento fue aumentando de intensidad y que llegó a pensar que la estructura podía colapsar. Ante esa posibilidad, esperó a que el sismo disminuyera para poder salir.

El edificio quedó inhabitable

Después de la emergencia, los habitantes encontraron importantes daños en diferentes zonas del edificio. Morales señaló que hay afectaciones en columnas, fisuras y problemas en las escaleras, lo que impide que las familias puedan regresar con normalidad.

“Las escaleras penden de un hilo, todo está muy complejo aquí”, explicó el arquitecto damnificado a Jamir Mina.

Por ahora, los residentes solo han podido recuperar algunos objetos esenciales. En el caso de Morales, la situación ha sido todavía más difícil porque una parte importante de sus pertenencias permanece dentro de la vivienda.

“Nosotros, la verdad, decidimos tomar lo que pudimos, ropa nomás”, relató.

Las condiciones de la estructura obligaron a los residentes a abandonar sus apartamentos. Foto: SEMANA

Lleva dos días buscando a su gato

En medio de la pérdida de su vivienda, existe además una preocupación personal para Morales: su gato desapareció durante la emergencia.

El arquitecto contó que ha permanecido durante los últimos días pendiente del edificio y recorriendo diferentes zonas para intentar encontrarlo, pese a las condiciones de riesgo que todavía existen.

“Yo estoy aquí básicamente por mi gato”, dijo Morales.

El damnificado reconoció que abandonar el lugar resulta especialmente difícil mientras exista la posibilidad de encontrar al animal con vida.

¿Por qué hubo tantos daños en este sector?

Morales también explicó, desde su experiencia como arquitecto, algunos de los factores que pueden ayudar a entender las afectaciones observadas en el barrio Capri.

Según señaló, se trata de una zona con edificaciones antiguas y, en algunos casos, estructuras que no contarían con las condiciones actuales de resistencia sísmica. También mencionó las características del terreno, que pueden influir en la manera en que se sienten las vibraciones.

Morales también mencionó las características del terreno como otro factor que debe ser evaluado. Foto: AP Photo/Ivan Valencia

Para Morales, algunos edificios podrían ser sometidos a procesos de reforzamiento, mientras que otros tendrían que ser demolidos. En cualquier caso, advirtió que la recuperación de las viviendas no será inmediata y podría tomar un periodo prolongado.

Mientras avanzan las evaluaciones, familias como la de Morales permanecen fuera de sus hogares, con pocas pertenencias y a la espera de saber qué ocurrirá con las estructuras en las que construyeron su vida.