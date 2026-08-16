Un documento conocido en las últimas horas señala que fue aceptada la renuncia de Magda Yolima Amaya Arévalo al cargo de secretaria general del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), en medio de la controversia que se desató por los recientes nombramientos dentro de esa cartera.

Ministra de las TIC le responde al presidente Abelardo De La Espriella: “De inmediato”

La decisión aparece después del fuerte llamado público que hizo el presidente Abelardo De La Espriella a la ministra TIC, Alexandra Falla, a quien le ordenó revisar de inmediato los nombramientos de su equipo y verificar los antecedentes y actuaciones de quienes pretendan integrar su Gobierno.

De acuerdo con el documento, Amaya habría presentado su renuncia el pasado 15 de agosto ante la Subdirección para la Gestión del Talento Humano.

En el artículo primero se establece la aceptación de la renuncia al cargo de secretaria general, adscrito al despacho de la ministra, con efectos a partir del 15 de agosto de 2026.

La funcionaria llevaba apenas unos días en el puesto. El mismo documento señala que había sido nombrada mediante la Resolución 1194 del 12 de agosto de 2026 y que tomó posesión ese mismo día.

Cae el nombramiento de

Magda Yolima Amaya. pic.twitter.com/8pjJo9QDCp — Mauricio Mora (@supershadai) August 16, 2026

La orden a la ministra TIC

La controversia tomó fuerza luego de que De La Espriella se dirigiera a Falla este sábado 15 de agosto, a través de su cuenta de X, y exigiera una revisión de las personas que estaban llegando a la entidad.

“Ministra Alexandra Falla, por favor, revise de inmediato los nombramientos que se estén adelantando dentro de su equipo y verifique rigurosamente los antecedentes y actuaciones de quienes aspiren a integrar este Gobierno”, escribió el mandatario.

De La Espriella también dejó una instrucción frente a los casos que pudieran resultar contrarios a los lineamientos de su administración.

“Si encuentra situaciones incompatibles con nuestros principios y lineamientos, proceda de conformidad. Los cargos públicos exigen coherencia, idoneidad y compromiso absoluto con el país”, agregó.

La ministra respondió al mensaje del presidente asegurando que procedería frente a la instrucción impartida. “Señor presidente, mi compromiso absoluto es con nuestra Patria Milagro: el sueño de todos. Atendiendo su instrucción, estoy procediendo de inmediato de conformidad”, manifestó.

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El antecedente que puso el nombramiento bajo la lupa

En medio de la controversia, comenzó a circular información sobre la trayectoria de Amaya. La funcionaria habría trabajado en el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa (FFIE), relacionado con el Ministerio de Educación durante el gobierno de Gustavo Petro.

Ahora, el documento conocido establece expresamente la aceptación de su renuncia y señala que Amaya deberá efectuar la entrega del cargo y elaborar el correspondiente informe para que repose en su historia laboral.

Hasta el momento, la atención permanece sobre el MinTIC y las decisiones que adopte la ministra Falla frente a la revisión solicitada por De La Espriella sobre los funcionarios que están llegando a su equipo.