“No sea bruto (...) Todavía hay gente viva”: Petro arremete contra alcalde de Pereira por retiro de rescatistas tras el terremoto

Gustavo Petro encendió una nueva controversia alrededor de las labores de búsqueda y rescate que se adelantan en Pereira tras el terremoto.

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El expresidente reaccionó a un balance publicado por el ministro del Interior, Rodrigo Lara, y dirigió fuertes señalamientos contra el alcalde de la ciudad, Mauricio Salazar, por las decisiones que, según él, se estarían tomando en las zonas donde todavía buscan sobrevivientes.

Petro comenzó su mensaje haciendo énfasis precisamente en la posibilidad de que todavía haya personas atrapadas con vida. “Todavía hay gente viva bajo los escombros”, escribió al compartir la publicación de Lara.

A partir de allí, lanzó una seria acusación contra la administración local. Según Petro, “el alcalde de Pereira no puede desalojar a los rescatistas colombianos porque creen que son de la primera línea”.

Petro cuestionó reemplazo por retroexcavadoras

El expresidente fue más allá y aseguró que los rescatistas estarían siendo reemplazados por maquinaria israelí. En concreto, habló de “retroexcavadoras de los israelíes” y cuestionó que estas puedan ingresar a remover los restos de las edificaciones cuando, según su versión, todavía existiría la posibilidad de encontrar personas vivas.

Petro incluso relacionó su cuestionamiento con la guerra en Gaza. En su publicación aseguró que se trataría de máquinas “hechas para limpiar los destrozos de sus propios misiles sin reparar si hay vivos entre los escombros en Gaza”.

El mensaje terminó con la frase más fuerte del pronunciamiento y una referencia a supuestos intereses económicos detrás de las decisiones que cuestionó: “No sea bruto: primero es la vida que los negocios inmobiliarios”.

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Lara advirtió que todavía habría personas bajo los escombros

El mensaje al que reaccionó Petro había sido publicado por Rodrigo Lara después de terminar un Puesto de Mando Unificado en Pereira junto con el alcalde Mauricio Salazar y el vicepresidente José Manuel Restrepo.

“La situación sigue siendo crítica: cerca de 260 desaparecidos y todavía hay personas bajo los escombros”, señaló Lara en el balance.

El ministro también puso la lupa sobre otro de los graves efectos de la emergencia: la situación de los estudiantes. De acuerdo con las cifras que presentó, 58.000 niños están desescolarizados y la infraestructura educativa enfrenta un panorama crítico.

Lara aseguró que los 165 colegios evaluados presentan condiciones críticas y que solamente 15 podrían retomar las clases después de reparaciones urgentes. “Estamos ante una tragedia educativa de escala nacional”, afirmó.

Ante este escenario, planteó la educación virtual como una alternativa mientras se adelanta la reconstrucción de las escuelas y pidió movilizar recursos como tabletas, planes de datos y centros de wifi para garantizar que los estudiantes puedan continuar sus procesos educativos.

Mientras Pereira continúa buscando desaparecidos entre las estructuras destruidas, la publicación de Petro pone ahora en el centro de la discusión las decisiones sobre el ingreso de maquinaria pesada y la permanencia de los equipos de rescate en los lugares donde todavía podría existir esperanza de encontrar sobrevivientes.