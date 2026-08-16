Se conoció la lista de aspirantes al Consejo Nacional Electoral

Se conocieron detalles de la lista de posibles aspirantes para asumir los cargos de magistrados del Consejo Nacional Electoral, cuya elección según el cronograma fijado será el próximo 25 de agosto.

En la lista se encuentran aspirantes de diferentes partidos políticos, como el Pacto Histórico, Salvación Nacional, Partido Conservador, Cambio Radical, Partido Liberal, entre otros.

Lista de aspirantes al CNE. Foto: Lista de aspirantes al CNE.

Sumado a ello, fuentes de alto nivel dentro del Consejo Nacional Electoral indicaron que el 20 de agosto la lista se depurará y luego se presentará una sola plancha para la elección.

De acuerdo con la página oficial del CNE, ese organismo electoral “regula, inspecciona, vigila y controla toda la actividad electoral de los partidos, movimientos políticos y candidatos en Colombia. Es la máxima autoridad encargada de garantizar la transparencia, los escrutinios nacionales, la financiación de campañas y el cumplimiento de las normas de participación democrática”.

CNE reconoció la personería jurídica de Defensores de la Patria: Abelardo De La Espriella tendrá partido propio

En las pasadas elecciones presidenciales, las cuales ganó en las urnas Abelardo De La Espriella derrotando al candidato del Pacto Histórico Iván Cepeda, el CNE tuvo un papel clave en el escrutinio, el cual terminó confirmando la victoria de De La Espriella en medio de varios ataques del ahora expresidente Gustavo Petro.