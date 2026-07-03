“Hablar de desobediencia mientras gana más de 52 millones de pesos no resulta coherente”, le dicen a Iván Cepeda

El pasado martes, 30 de junio, el senador y exprecandidato presidencial, Iván Cepeda, hizo un llamado a una eventual “desobediencia civil pacífica” contra el gobierno del presidente electo, Abelardo De La Espriella.

Lo anterior, luego ponerle una serie de “condiciones” al presidente electo, en medio de sus cuestionamientos por su doble nacionalidad.

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“Si estas condiciones de legalidad no se cumplen, como líder de la oposición, y candidato que obtuvo más de 12 millones setecientos mil votos en la elección del 21 de junio no me prestaré para esta violación de nuestra soberanía y emprenderé el camino de la desobediencia civil pacífica que implica no reconocer la autoridad de alguien que no responde a la defensa de la soberanía nacional”, dijo Cepeda.

Tras lo anterior, la senadora María Fernanda Cabal le envió un vainazo a Cepeda a través de su cuenta en X, esta mañana de viernes, 3 de julio.

“Cepeda, lo invito a ejercer la desobediencia civil que se inventó sin recibir salario de congresista. Hablar de desobediencia mientras gana más de 52 millones de pesos no resulta coherente”, le dijo puntualmente Cabal a Cepeda.