José Manuel Restrepo reveló detalles de ‘El libro de la verdad’ del empalme anticorrupción con el anterior Gobierno de Petro

En el Día Nacional contra la Corrupción, el Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella entregó a la Fiscalía, Contraloría y Procuraduría El libro de la verdad, documento que recopila 80 casos de corrupción en el gobierno de Gustavo Petro.

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El coordinador de esa tarea fue el vicepresidente José Manuel Restrepo, quien por medio de sus redes sociales entregó más detalles: “Vamos camino al búnker de la Fiscalía General de la Nación, porque vamos a entregarle al presidente de la República, y él a su vez a los órganos de control del país, El Libro de la verdad.

“Ese es el informe final de nuestro empalme anticorrupción. Un libro en donde descubrimos qué es lo que ha sucedido mal en el gobierno que recibimos, pero también qué es lo que hay que corregir de cara a la construcción de la patria milagro, siempre en beneficio de los ciudadanos de nuestro país”, recalcó Restrepo.

Finalmente, indicó en el video que publicó en su cuenta personal de Instagram: “Hoy lo hacemos, 18 de agosto, en el marco del Día Nacional de la Lucha contra la Corrupción, porque la corrupción no solamente es el manejo indebido de los recursos, también es el manejo ineficiente de los recursos”.

“Encontramos nueve patrones de mal manejo en la política pública y en el manejo del Estado y eso es muy complicado, sobre todo cuando enfrentamos desafíos como el que estamos enfrentando hoy en el terremoto, que está afectando a tantos territorios de nuestro país”, puntualizó.