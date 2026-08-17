Abelardo De La Espriella ordena intervenir bloqueo en la vía Barranquilla-Santa Marta: “Aquí se hacen las peticiones respetuosamente”

El presidente de la República, Abelardo De La Espriella, sorprendió este lunes con un mensaje en su cuenta de X, en donde informó que había solicitado la primera intervención de las autoridades para levantar un bloqueo que se estaba presentando sobre una vía en el país.

MinDefensa de Abelardo De La Espriella anticipó cómo actuaría ante eventuales protestas en el país: “La primera advertencia”

Desde la campaña presidencial, De La Espriella había advertido que bajo su mandato no permitiría que las vías del país fueran rehenes de las protestas de los ciudadanos y, al parecer, en los primeros días de su gobierno va a empezar a cumplir con sus palabras.

“El que quiera protestar de manera pacífica que lo haga. Es un derecho constitucional. Pero si quieren destruir infraestructura, si quieren bloquearme las vías, van a saber lo duro que muerde el tigre”, señaló en medio de la campaña presidencial.

Precisamente, este lunes se registró una protesta en el kilómetro 55 de la vía Barranquilla-Santa Marta, un importante corredor vial del norte del país, lo cual estaba afectando sensiblemente la movilidad.

El hecho, que se presentó en el sector del Puente de La Barra, fue atendido por las autoridades una vez el mandatario colombiano dio la orden de “levantar inmediatamente el bloqueo”.

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“La comunidad estaba protestando porque llevaba cuatro días sin servicio de energía eléctrica. Entiendo su preocupación, pero en Colombia los problemas no se solucionan bloqueando las vías. Aquí se hacen las peticiones respetuosamente y el gobierno soluciona”, señaló De La Espriella.

El jefe de Estado aseguró que se comunicó con la ministra de Minas y Energía, María Nohemí Arboleda, para que le ayudará a resolver el problema del servicio eléctrico de la zona y anunció que se dispondrá de un nuevo transformador hoy mismo.

“También le reiteré al director de la Policía que en la era del Tigre los bloqueos están prohibidos y que existe orden presidencial de intervenir inmediatamente cuando se presenten. Esto es con gerencia: autoridad para garantizar el orden y gestión para resolver los problemas de los colombianos”, indicó.