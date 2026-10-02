Exmagistrado William Zambrano recibe la Orden de las Palmas Académicas del gobierno francés

En una emotiva ceremonia celebrada en la Embajada de Francia en Bogotá y a la que asistieron personalidades de la judicatura, la diplomacia y el ámbito académico, el exmagistrado William Zambrano recibió la condecoración de la Orden de las Palmas Académicas en el título de “Officier”.

El abogado, colegial de la Universidad del Rosario, ha tenido una estrecha cercanía con ese país en el que desarrolló sus estudios universitarios y con el que luego ha desarrollado muchos proyectos profesionales en los cargos que ha desempeñado en la justicia.

Zambrano recordó cómo el espíritu de gratitud hacia Francia nació casi cuatro décadas atrás, cuando inició su trayectoria académica e investigativa tras ser beneficiario de las becas del acuerdo de cooperación entre la Universidad del Rosario y la Embajada francesa. En su intervención, evocó momentos clave que marcaron su vida profesional y su vínculo con esa cultura gala: “Gratitud, pues, es la palabra que resume mi mensaje esta tarde al recibir esta condecoración […] que portaré con orgullo”.

El exmagistrado resaltó los sólidos lazos académicos e institucionales que han unido a ambas naciones en la construcción del derecho civil y público. “Nuestras instituciones republicanas nacen en buena parte inspiradas en el ideario de la revolución […] No como imposición, sino como escogencia por parte nuestra, entre varias opciones, para transformar y enriquecer el legado hispano”, dijo.

Finalmente, la intervención concluyó con una reflexión sobre la relevancia del pensamiento humanista y la cooperación frente a los desafíos globales contemporáneos. Zambrano hizo un llamado a mantener vivos estos puentes entre Colombia y Francia. “Diálogo que se hace hoy más que nunca necesario para enfrentar los retos del presente, ayudados de ese ideario que compartimos y que nos permite desde el humanismo y la solidaridad no sentirnos perdidos en estos tiempos de turbulencia que vive el mundo”, concluyó.