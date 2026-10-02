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Siguen los nombramientos en el Gobierno De La Espriella: ahora es el turno de Coljuegos y el DNP

Los decretos con los nombramientos ya se dieron a conocer.

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Redacción Confidenciales
2 de octubre de 2026 a las 9:26 a. m.
El presidente Abelardo De La Espriella y atrás la Casa de Nariño.
El presidente Abelardo De La Espriella y atrás la Casa de Nariño. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

A través del Decreto 1430, emitido por el Ministerio de Hacienda, con fecha del 1 de octubre, se anunció el nombramiento de Jaime Gregorio Vives Pinedo como nuevo presidente de Coljuegos.

El nombramiento se dio tras la salida de Marco Emilio Hincapié Ramírez, quien estuvo al frente de Coljuegos desde julio de 2023.

En medio de los nuevos nombramientos del Gobierno de Abelardo De La Espriella, Camilo Ernesto Lloreda Becerra fue anunciado como nuevo subdirector de la Subdirección General del Sistema de Regalías del DNP.

El nombramiento de Lloreda se hizo oficial a través del Decreto 1485, emitido por el Departamento Nacional de Planeación.

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