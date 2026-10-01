Iván Duque dio discurso en grado del CESA: “Van a aplicar lo aprendido para llevar a este país a una nueva frontera”

Iván Duque, expresidente de la República, dio un discurso a los egresados de administración de empresas del Colegio de Estudios Superiores de Administración (CESA), que se llevaron a cabo este jueves, 1 de octubre.

En sus palabras al público, el expresidente envió un mensaje a los egresados sobre el compromiso con el progreso del país.

Expresidente Iván Duque dio un discurso en la graduación de administración de empresas del CESA: “Van a aplicar lo que han aprendido en la gestión empresarial para llevar a este país a una nueva frontera”. https://t.co/f0wz5K8LNE pic.twitter.com/dbSi63anWT — Revista Semana (@RevistaSemana) October 1, 2026

“Ustedes hoy son líderes, ustedes hoy son emprendedores, ustedes hoy son colombianos privilegiados que se gradúan para servir a Colombia, y que van a aplicar lo que han aprendido en la gestión empresarial para llevar a este país a una nueva frontera”, manifestó el exmandatario colombiano.