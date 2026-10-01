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Iván Duque dio discurso en grado del CESA: “Van a aplicar lo aprendido para llevar a este país a una nueva frontera”

El expresidente les habló a los egresados de administración de empresas de la universidad.

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Redacción Semana
1 de octubre de 2026 a las 10:51 p. m.
Iván Duque dio un discurso en el CESA.
Iván Duque dio un discurso en el CESA. Foto: SEMANA

Iván Duque, expresidente de la República, dio un discurso a los egresados de administración de empresas del Colegio de Estudios Superiores de Administración (CESA), que se llevaron a cabo este jueves, 1 de octubre.

En sus palabras al público, el expresidente envió un mensaje a los egresados sobre el compromiso con el progreso del país.

“Ustedes hoy son líderes, ustedes hoy son emprendedores, ustedes hoy son colombianos privilegiados que se gradúan para servir a Colombia, y que van a aplicar lo que han aprendido en la gestión empresarial para llevar a este país a una nueva frontera”, manifestó el exmandatario colombiano.