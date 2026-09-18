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Resultados ganadores de la lotería Chontico Día y Noche de hoy viernes, 18 de septiembre

Estas son las combinaciones numéricas que resultaron ganadoras en los sorteos de hoy.

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Redacción Loterías
18 de septiembre de 2026 a las 2:32 p. m.
Lotería Chontico Día y Noche
Lotería Chontico Día y Noche Foto: Chontico millonario

Este viernes, 18 de septiembre de 2026, miles de colombianos siguieron de cerca un nuevo sorteo de la tradicional lotería Chontico Día, soñando con pegarle al premio mayor y darle un giro a sus finanzas.

Chontico es uno de los juegos más populares en Colombia.
Chontico es uno de los juegos más populares en Colombia. Foto: Getty Images

El sorteo 8557 dejó como número ganador el 0556, resultado que rápidamente empezó a compartirse entre quienes hicieron sus apuestas durante el día.

Por otro lado, también hubo expectativa por La Quinta, la balota adicional del juego, que en esta edición terminó con el número 1.

Resultado de Chontico Día - 18 de septiembre

Premio mayor: 0556 - 1

  • Tres últimos: 556
  • Dos últimos: 56
  • Cifra completa: 0556
  • Último número: 1
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Resultado de Chontico Noche - 18 de septiembre

Premio mayor: pendiente

  • Tres últimos: pendiente
  • Dos últimos: pendiente
  • Cifra completa: pendiente
  • Último número: pendiente

El siguiente sorteo de la Lotería Chontico en ambas ediciones se llevará a cabo el sábado, 19 de septiembre, en los horarios habituales.

Si se perdió los resultados de los sorteos más recientes, a continuación podrá encontrar un resumen para verificar si fue uno de los afortunados ganadores.

Chontico Día

  • 17 de septiembre de 2026: 4535. La Quinta: 5.
  • 16 de septiembre de 2026: 9127. La Quinta: 4.
  • 15 de septiembre de 2026: 7887. La Quinta: 0.

Chontico Noche

  • 17 de septiembre de 2026: 5822. La Quinta: 5.
  • 16 de septiembre de 2026: 0767. La Quinta: 8.
  • 15 de septiembre de 2026: 6309. La Quinta: 2.