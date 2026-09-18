Lotería de Bogotá hoy 17 de septiembre: resultados y número ganador del premio mayor

La Lotería de Bogotá realizó este jueves 17 de septiembre de 2026 su sorteo número 2864, en el que los jugadores participaron por un premio mayor de $12.000 millones.
Resultado del sorteo de hoy
El sorteo se realiza únicamente los jueves y está programado para las 11:15 p. m.
El número ganador del premio mayor de esta jornada fue el:
- Número: 0181
- Serie: 380
Estos son los premios que entrega la Lotería de Bogotá
Además del premio mayor, el sorteo cuenta con diferentes categorías de premios secos, que se distribuyen de la siguiente manera:
- Premio mayor: $12.000 millones.
- Un premio seco: $1.000 millones.
- Dos premios secos: $500 millones cada uno.
- Tres premios secos: $200 millones cada uno.
- Seis premios secos: $50 millones cada uno.
- Diez premios secos: $20 millones cada uno.
- Treinta premios secos: $10 millones cada uno.
El valor del billete de la Lotería de Bogotá es de $18.000, mientras que cada fracción tiene un costo de $6.000, de acuerdo con la información suministrada por la entidad.
Resultados de los últimos sorteos
Antes del sorteo de este jueves, estos fueron algunos de los números que dejó la Lotería de Bogotá en sus jornadas anteriores:
- 10 de septiembre de 2026, sorteo 2860: número 3334, serie 314.
- 3 de septiembre de 2026, sorteo 2862: número 3427, serie 006.
- 27 de agosto de 2026, sorteo 2861: número 7280, serie 388.