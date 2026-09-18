Lotería de Bogotá hoy 17 de septiembre: resultados y número ganador del premio mayor

La Lotería de Bogotá realizó este jueves 17 de septiembre de 2026 su sorteo número 2864, en el que los jugadores participaron por un premio mayor de $12.000 millones.

Resultado de la Lotería de Bogotá: números ganadores del premio mayor hoy, 10 de septiembre de 2026

Resultado del sorteo de hoy

El sorteo se realiza únicamente los jueves y está programado para las 11:15 p. m.

El número ganador del premio mayor de esta jornada fue el:

Número: 0181

Serie: 380

Estos son los premios que entrega la Lotería de Bogotá

Además del premio mayor, el sorteo cuenta con diferentes categorías de premios secos, que se distribuyen de la siguiente manera:

Premio mayor: $12.000 millones.

$12.000 millones. Un premio seco: $1.000 millones.

$1.000 millones. Dos premios secos: $500 millones cada uno.

$500 millones cada uno. Tres premios secos: $200 millones cada uno.

$200 millones cada uno. Seis premios secos: $50 millones cada uno.

$50 millones cada uno. Diez premios secos: $20 millones cada uno.

$20 millones cada uno. Treinta premios secos: $10 millones cada uno.

El valor del billete de la Lotería de Bogotá es de $18.000, mientras que cada fracción tiene un costo de $6.000, de acuerdo con la información suministrada por la entidad.

Resultados de los últimos sorteos

Antes del sorteo de este jueves, estos fueron algunos de los números que dejó la Lotería de Bogotá en sus jornadas anteriores: