Resultado de la Lotería de Bogotá: números ganadores del premio mayor hoy, 10 de septiembre de 2026

La Lotería de Bogotá juega este jueves 10 de septiembre de 2026 un nuevo sorteo, correspondiente al número 2863, con un millonario premio mayor que llega a los $12.000 millones.

Super Astro Sol: estos son los números ganadores del jueves 10 de septiembre

El sorteo se realiza, como es habitual, a las 11:15 p. m., momento en el que se conocen las cuatro cifras y la serie del billete ganador del premio mayor.

Resultado de la Lotería de Bogotá

Número ganador de la Lotería de Bogotá hoy, 10 de septiembre de 2026:

Número: 3334.

Serie: 314.

Los resultados oficiales deben ser verificados en los canales de la Lotería de Bogotá antes de reclamar cualquier premio.

Resultado del último sorteo de la Lotería de Bogotá

En el sorteo anterior, realizado el jueves 3 de septiembre de 2026, el número ganador del premio mayor fue el 3427, de la serie 006.

Estos fueron algunos de los resultados recientes:

Sorteo 2862, 3 de septiembre: 3427, serie 006.

3427, serie 006. Sorteo 2861, 27 de agosto: 7280, serie 388.

7280, serie 388. Sorteo 2860, 20 de agosto: 9217, serie 137.

¿Dónde comprar la Lotería de Bogotá?

Los jugadores pueden adquirir los billetes y fracciones mediante los canales autorizados por la entidad.

Entre ellos están el portal web de la Lotería de Bogotá, los loteros y distribuidores de lotería física, los puntos Paga Todo y otros puntos de venta autorizados.

La entidad también cuenta con diferentes canales de comercialización para quienes prefieren comprar el billete de manera presencial o por internet.