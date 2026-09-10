El Dorado, El Paisita y La Caribeña ya tienen resultados: revise los números ganadores del jueves 10 de septiembre

Los sorteos de El Dorado, El Paisita y La Caribeña ya entregaron sus resultados correspondientes al jueves 10 de septiembre, por lo que miles de apostadores ya pueden verificar si la suerte estuvo de su lado.

Estas loterías se encuentran entre las más consultadas en Colombia debido a sus sorteos diarios, que ofrecen premios a quienes aciertan la combinación ganadora.

Resultados del jueves 10 de septiembre

Estos fueron los números ganadores de los principales sorteos del día:

El Dorado Mañana

Premio mayor: 9980.

La Quinta: 7.

El Dorado Tarde

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

El Paisita Día

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

El Paisita Noche

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

La Caribeña Día

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

La Caribeña Noche

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

Horarios de los sorteos

Estos juegos de azar realizan sorteos todos los días en diferentes franjas horarias.

El Dorado Mañana: 11:00 a. m.

El Dorado Tarde: 3:30 p. m.

El Paisita Día: 1:00 p. m.

El Paisita Noche: 6:30 p. m.

La Caribeña Día: 2:30 p. m.

La Caribeña Noche: 10:30 p. m.

¿Cómo reclamar un premio?

Quienes resulten ganadores deben conservar el tiquete en buen estado y presentarlo en un punto autorizado para iniciar el proceso de cobro. Además, es importante verificar las condiciones establecidas por el operador del sorteo, ya que el trámite puede variar según el monto del premio obtenido.

Los operadores también recomiendan revisar los resultados únicamente a través de sus canales oficiales o distribuidores autorizados para evitar confusiones al momento de confirmar la combinación ganadora.