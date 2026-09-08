¿Ganó? Revise los números de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del martes 8 de septiembre

La suerte vuelve a estar en juego este martes 8 de septiembre para quienes apostaron en los sorteos de El Dorado, El Paisita y La Caribeña, tres de las modalidades de chance que más movimiento generan diariamente en Colombia.

A lo largo de la jornada se realizan varios sorteos, por lo que los participantes pueden revisar si las cuatro cifras de su apuesta coinciden con los resultados oficiales y, de ser así, iniciar el proceso de reclamación del premio.

Resultados del martes 8 de septiembre

El Dorado Mañana

Premio mayor: 8989.

La Quinta: 0.

El Dorado Tarde

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

El Paisita Día

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

El Paisita Noche

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

La Caribeña Día

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

La Caribeña Noche

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

Horarios de los principales sorteos

Quienes aún esperan el resultado de su apuesta pueden tener presentes los horarios habituales de cada modalidad.

El Dorado Mañana: 11:00 a. m.

El Paisita Día: 1:00 p. m.

La Caribeña Día: 2:30 p. m.

El Dorado Tarde: 3:30 p. m.

El Paisita Noche: 6:30 p. m.

La Caribeña Noche: 10:30 p. m.

¿Cómo reclamar el premio?

Si el número apostado coincide con el resultado oficial del sorteo correspondiente, el jugador deberá conservar el comprobante en buen estado, ya que es el documento indispensable para validar el premio.

Además, se recomienda verificar siempre los resultados en los canales oficiales de los operadores autorizados, pues esa información es la que prevalece en caso de cualquier diferencia con publicaciones informativas.

Los sorteos de chance continúan realizándose todos los días en diferentes horarios, lo que permite a los apostadores participar tanto en las jornadas de la mañana como en las de la tarde y la noche.