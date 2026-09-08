¿Fue su día de suerte? Estos son los resultados de la Antioqueñita Día y Tarde de este martes, 8 de septiembre de 2026

La Antioqueñita sigue consolidándose como uno de los juegos de azar más representativos y de mayor tradición en Colombia.

Resultado del Baloto y Revancha: números ganadores de los millones acumlados, lunes 7 de septiembre de 2026

Este sorteo, que se realiza a diario en el departamento de Antioquia, sigue atrayendo a miles de jugadores que depositan su confianza en la suerte con la ilusión de obtener importantes premios.

Para participar, esta lotería cuenta con una dinámica de juego bastante sencilla y con dos versiones durante cada jornada: una en las mañanas y otra en las tardes, lo que permite a los apostadores incrementar sus posibilidades de ganar.

En el sorteo de La Antioqueñita Día de este martes, 8 de septiembre de 2026, el número ganador fue XXX, acompañado por la balota denominada como ‘La Quinta’ número X.

Resultados del sorteo 6731 – La Antioqueñita Día

Número ganador: 7578

Quinta balota: 5

Si en esta oportunidad la suerte no estuvo de su lado, puede intentarlo nuevamente con la edición de la tarde. El sorteo de esta versión se lleva a cabo a las 4:00 p. m. todos los días, incluyendo domingos y festivos.

Resultados del sorteo 6732 – La Antioqueñita Tarde

Número ganador: pendiente

Quinta balota: pendiente

Resultado de Super Astro Luna: así quedó el sorteo de este lunes, 7 de septiembre

Para conocer los resultados en tiempo real, los participantes pueden seguir las transmisiones en vivo a través del canal de YouTube La Red Gana, donde es posible conocer al instante cuáles fueron las combinaciones favorecidas.

Si se perdió los resultados de los sorteos más recientes, a continuación encontrará un breve resumen de las últimas combinaciones ganadoras de La Antioqueñita en ambas versiones.

La Antioqueñita Día

Sorteo del 7 de septiembre de 2026: 1580 – Quinta balota: 0

– Quinta balota: Sorteo del 6 de septiembre de 2026: 7814 – Quinta balota: 7

– Quinta balota: Sorteo del 5 de septiembre de 2026: 0215 – Quinta balota: 1

La Antioqueñita Tarde

Sorteo del 7 de septiembre de 2026: 8901 – Quinta balota: 5

– Quinta balota: Sorteo del 6 de septiembre de 2026: 5818 – Quinta balota: 6

– Quinta balota: Sorteo del 5 de septiembre de 2026: 7955 – Quinta balota: 4

El próximo sorteo de este importante juego de azar se llevará a cabo este miércoles, 9 de agosto de 2026, y se podrá seguir en vivo por las diferentes plataformas digitales.