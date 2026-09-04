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¿Ganó? Estos fueron los números de La Antioqueñita Día y Tarde del viernes 4 de agosto

La dinámica del sorteo consiste en seleccionar cuatro cifras, cada una entre el 0 y el 9.

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Redacción Loterías
4 de septiembre de 2026 a las 10:46 a. m.
Resultados del último sorteo de La Antioqueñita Día y Tarde.
Resultados del último sorteo de La Antioqueñita Día y Tarde. Foto: Montaje de Semana con foto de Getty Images

La Antioqueñita sigue consolidándose como uno de los juegos de azar más representativos y de mayor tradición en Colombia.

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Este sorteo, que se realiza a diario en el departamento de Antioquia, sigue atrayendo a miles de jugadores que depositan su confianza en la suerte con la ilusión de obtener importantes premios.

Para participar, esta lotería cuenta con una dinámica de juego bastante sencilla y con dos versiones durante cada jornada: una en las mañanas y otra en las tardes, lo que permite a los apostadores incrementar sus posibilidades de ganar.

En el sorteo de La Antioqueñita Día de este viernes, 4 de septiembre de 2026, el número ganador fue 5794, acompañado por la balota denominada como ‘La Quinta’ número 1.

Resultados del sorteo 6723 – La Antioqueñita Día

  • Número ganador: 5794
  • Quinta balota: 1
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Si en esta oportunidad la suerte no estuvo de su lado, puede intentarlo nuevamente con la edición de la tarde. El sorteo de esta versión se lleva a cabo a las 4:00 p. m. todos los días, incluyendo domingos y festivos.

Resultados del sorteo XXX – La Antioqueñita Tarde

  • Número ganador: pendiente
  • Quinta balota: pendiente
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Para conocer los resultados en tiempo real, los participantes pueden seguir las transmisiones en vivo a través del canal de YouTube La Red Gana, donde es posible conocer al instante cuáles fueron las combinaciones favorecidas.

Si se perdió los resultados de los sorteos más recientes, a continuación encontrará un breve resumen de las últimas combinaciones ganadoras de La Antioqueñita en ambas versiones.

La Antioqueñita Día

  • Sorteo del 3 de septiembre de 2026: 6095 – Quinta balota: 7
  • Sorteo del 2 de septiembre de 2026: 5316 – Quinta balota: 9
  • Sorteo del 1 de septiembre de 2026: 7959 – Quinta balota: 3

La Antioqueñita Tarde

  • Sorteo del 3 de septiembre de 2026: 0010 – Quinta balota: 2
  • Sorteo del 2 de septiembre de 2026: 1892 – Quinta balota: 3
  • Sorteo del 1 de septiembre de 2026: 2695 – Quinta balota: 8

El próximo sorteo de este importante juego de azar se llevará a cabo este sábado, 5 de agosto de 2026, y se podrá seguir en vivo por las diferentes plataformas digitales.