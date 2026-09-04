¿Ganó? Estos fueron los números de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del viernes 4 de septiembre

Los juegos de azar volvieron a captar la atención de cientos de jugadores en Colombia este viernes 4 de septiembre, jornada en la que se realizaron los sorteos de El Dorado, El Paisita y La Caribeña en sus diferentes modalidades.

Como ocurre habitualmente, los participantes estuvieron pendientes de las combinaciones que dejó cada sorteo para comprobar si los números elegidos coincidieron con los resultados ganadores y, de esta manera, determinar si obtuvieron alguno de los premios disponibles.

Estos juegos cuentan con sorteos distribuidos en distintos momentos del día, por lo que los resultados se conocen de manera progresiva. El Dorado, El Paisita y La Caribeña incluyen modalidades de día, tarde y noche, según corresponda.

Resultados de los sorteos de este viernes

El Dorado Mañana

Premio mayor: 2011.

La Quinta: 9.

El Dorado Tarde

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

El Paisita Día

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

El Paisita Noche

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

La Caribeña Día

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

La Caribeña Noche

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

Los jugadores deben revisar con atención el comprobante de la apuesta y confirmar que la modalidad y la combinación correspondan con el sorteo en el que participaron.

Es importante tener en cuenta que los resultados de estos juegos dependen exclusivamente del azar, por lo que no existe una fórmula que permita garantizar un número ganador.