Los seguidores de los juegos de azar en Colombia permanecen atentos este miércoles 2 de septiembre a los resultados de varios de los chances más populares del país. Entre las modalidades que concentran mayor interés se encuentran El Dorado, El Paisita y La Caribeña, cuyos números ganadores son esperados diariamente por miles de apostadores.

¿Fue su día de suerte? Estos son los resultados de la Antioqueñita Día y Tarde de este miércoles, 2 de septiembre de 2026

Cada uno de estos sorteos se realiza en un horario determinado, por lo que los participantes deben estar pendientes de la programación correspondiente. Una vez finaliza cada jornada, se dan a conocer oficialmente las cifras ganadoras.

Por esta razón, quienes realizaron sus apuestas suelen consultar los resultados después de cada sorteo para comprobar si acertaron la combinación. El interés por estos juegos se mantiene gracias a la variedad de modalidades y horarios disponibles durante la jornada.

Resultado de las loterías del 2 de septiembre

El Dorado Mañana

Premio mayor: 5987.

La Quinta: 6.

El Dorado Tarde

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

El Paisita Día

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

El Paisita Noche

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

La Caribeña Día

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

La Caribeña Noche

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

¿Cómo consultar los resultados?

Una vez terminados los sorteos, los jugadores pueden comparar los números publicados con los registrados en sus apuestas. Es importante revisar la combinación completa y cualquier cifra adicional que haga parte de la modalidad jugada.

Los resultados publicados en sitios informativos sirven como referencia, pero para confirmar un eventual premio es recomendable acudir a los canales oficiales del operador correspondiente.