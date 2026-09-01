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Resultados de las loterías del martes 1 de septiembre: números ganadores de El Dorado, El Paisita y La Caribeña

Los jugadores deben tener en cuenta que cada modalidad cuenta con un horario establecido.

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Redacción Loterías
1 de septiembre de 2026 a las 11:29 a. m.
Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 1 de septiembre.
Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 1 de septiembre. Foto: Montaje de SEMANA: Getty Images - loteriasdehoy.co

Los aficionados a los juegos de azar en Colombia están pendientes este martes 1 de septiembre de los resultados de algunos de los principales chances del país. Entre los sorteos que generan mayor interés se encuentran El Dorado, El Paisita y La Caribeña, cuyos números ganadores son consultados por miles de personas después de cada jornada.

Los jugadores deben tener en cuenta que cada modalidad cuenta con un horario establecido y que los resultados se conocen una vez finaliza el respectivo sorteo.

Resultado de las loterías del 1 de septiembre

El Dorado Mañana

  • Premio mayor: 5555.
  • La Quinta: 2.
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El Dorado Tarde

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

El Paisita Día

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

El Paisita Noche

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

La Caribeña Día

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

La Caribeña Noche

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

¿Cómo consultar los resultados?

Una vez terminados los sorteos, los jugadores pueden comparar los números publicados con los registrados en sus apuestas. Es importante revisar la combinación completa y cualquier cifra adicional que haga parte de la modalidad jugada.

Los resultados publicados en sitios informativos sirven como referencia, pero para confirmar un eventual premio es recomendable acudir a los canales oficiales del operador correspondiente.