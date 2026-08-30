Resultados de El Paisita, El Dorado y La Caribeña hoy 30 de agosto de 2026

Los juegos de azar mantienen una amplia popularidad en Colombia, donde cada día miles de personas participan en distintos sorteos con la expectativa de llevarse alguno de los premios.

Aunque las posibilidades de acertar son reducidas, la ilusión de obtener una suma de dinero importante lleva a muchos jugadores a probar suerte diariamente.

El Paisita Día - 30 de agosto

Entre las opciones está El Paisita, que cuenta con dos sorteos durante la jornada: uno en la tarde, a las 2:00 p. m., y otro en la noche, a las 6:00 p. m.

Premio mayor: 3596

La Quinta: 8.

El Paisita Noche - 30 de agosto

Premio mayor: pendiente

Animal: pendiente

La Caribeña Día - 30 de agosto

La Caribeña también se mantiene entre los sorteos con mayor reconocimiento entre los jugadores en Colombia. Su oferta incluye premios millonarios, secos y aproximaciones, con diferentes opciones para quienes buscan acertar y llevarse un premio.

Premio mayor: 5071.

Quinta: 4.

Dorado Noche - 30 de agosto

Por su parte, El Dorado realiza su sorteo de la mañana a las 11:00 a. m., de lunes a sábado. Los domingos y días festivos cuenta con una programación diferente. En la jornada nocturna, el resultado se conoce a las 7:30 p. m.