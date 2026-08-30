Resultado Lotería Chontico Día y Noche este domingo, 30 de agosto de 2026: número y quinta

El Chontico Día y Noche vuelve a poner a prueba la suerte de los apostadores este domingo 30 de agosto de 2026, con sus dos sorteos programados durante la jornada.

Lotería La Antioqueñita Día y Tarde: resultados ganadores del sorteo de este domingo, 30 de agosto

El juego de azar, originario del Valle del Cauca y autorizado por la Lotería del Valle, tiene dos sorteos diarios. El Chontico Día se realiza a la 1:00 p. m., mientras que el Chontico Noche se juega a las 8:00 p. m. los domingos y festivos.

A continuación, estos son los resultados correspondientes a la jornada de este domingo.

Resultado del Chontico Día de este domingo 30 de agosto

Número ganador: 5538.

Quinta: 8.

Número completo: 5538

5538 Tres primeras cifras: 553

553 Tres últimas cifras: 538

538 Dos últimas cifras: 38

38 Última cifra: 8

8 Quinta: 8

El resultado corresponde al sorteo realizado este domingo 30 de agosto en horas de la tarde. Antes de este juego, los resultados más recientes del Chontico Día fueron:

29 de agosto: 1638 – Quinta 9.

1638 – Quinta 9. 28 de agosto: 7152 – Quinta 4.

7152 – Quinta 4. 27 de agosto: 2428 – Quinta 3.

2428 – Quinta 3. 26 de agosto: 6253 – Quinta 3.

6253 – Quinta 3. 25 de agosto: 9529 – Quinta 5.

Resultado del Chontico Noche de este domingo 30 de agosto

Número ganador: xxx

Quinta: xxx

Número completo: pendiente.

pendiente. Tres primeras cifras: pendiente.

pendiente. Tres últimas cifras: pendiente.

pendiente. Dos últimas cifras: pendiente.

pendiente. Última cifra: pendiente.

pendiente. Quinta: pendiente.

El Chontico Noche está programado para las 8:00 p. m. de este domingo. En esta lotería, los últimos resultados registrados fueron:

29 de agosto: 0662.

0662. 28 de agosto: 2062.

2062. 27 de agosto: 3383.

3383. 26 de agosto: 7964.

7964. 25 de agosto: 7368.

¿Cómo se distribuyen los premios del Chontico?

El Chontico contempla diferentes modalidades de apuesta de acuerdo con el número de cifras acertadas.

Entre ellas se encuentran la directa de cuatro cifras, que premia cuando se acierta el número completo en el orden exacto; la directa de tres cifras, que tiene en cuenta las tres primeras o las tres últimas cifras; y las modalidades combinadas, en las que el jugador puede acertar las cifras independientemente del orden.

También existen las modalidades conocidas como pata y uña, que corresponden, respectivamente, al acierto de las dos últimas cifras o de la última cifra del resultado.

El valor que recibe cada ganador depende de la modalidad seleccionada y del valor apostado. Los sorteos del Chontico son transmitidos en vivo a través de Telepacífico.