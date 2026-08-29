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Resultados de la Lotería Chontico Día y Noche hoy sábado 29 de agosto

Como es costumbre cada día, el sorteo se realiza a la 1 de la tarde y a las 10 de la noche.

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Redacción Loterías
29 de agosto de 2026 a las 1:44 p. m.
El número completo y la quita marcaron la suerte del Chontico Día y Noche.
El número completo y la quita marcaron la suerte del Chontico Día y Noche. Foto: Getty Images / Chontico

Todos los días, los colombianos tienen la oportunidad de ganar dinero con la Lotería Chontico, que sortea los números ganadores a la 1 de la tarde. Este sorteo tiene la particularidad de que a diario tiene dos juegos: uno en el día y otro en la noche a las 10 p.m.

Lotería Chontico Día y Noche este domingo, 5 de abril de 2026.
Lotería Chontico Día y Noche: resultados del sorteo del 28 de agosto de 2026

Chontico Día sábado 29 de agosto

Premio mayor: 1638 - 9

  • Tres últimos: 638.
  • Dos últimos: 38.
  • Cifra completa: 1638.
  • Quinta: 9.

En los últimos resultados, esta lotería había registrado los siguientes números ganadores:

  • 28 de agosto de 2026: 7152. La Quinta: 4.
  • 27 de agosto de 2026: 2428. La Quinta: 3.
  • 26 de agosto de 2026: 6253. La Quinta: 3.
  • 25 de agosto de 2026: 9529. La Quinta: 5.

Chontico Noche sábado 29 de agosto

Premio mayor: xxxx - x

  • Tres últimos: xxx.
  • Dos últimos: xx.
  • Cifra completa: xxxx.
  • Quinta: x.

En los últimos resultados, esta lotería había registrado los siguientes números ganadores:

  • 28 de agosto de 2026: 7152. La Quinta: 4.
  • 27 de agosto de 2026: 3383. La Quinta: 3.
  • 26 de agosto de 2026: 7964. La Quinta: 3.
  • 25 de agosto de 2026: 7368. La Quinta: 8.
La Antioqueñita Día y Tarde
Números ganadores de la lotería La Antioqueñita Día y Tarde: cifras cargadas de suerte de hoy sábado, 29 de sábado

El Chontico se ha consolidado como uno de los sorteos y chances más populares de Colombia. Originario del departamento del Valle del Cauca y avalado por la Lotería del Valle, este juego de azar ha ganado terreno a nivel nacional gracias a su alta frecuencia de sorteos diarios y a la flexibilidad en sus apuestas.

Así se dividen los premios en el sorteo:

  • Directa de 4 cifras: Otorga el premio mayor al acertar las cuatro cifras en el orden exacto.
  • Directa de 3 cifras: Premia si se aciertan las tres últimas o tres primeras cifras en el orden exacto.
  • Combinado: Permite ganar si las tres o cuatro cifras elegidas coinciden con el resultado oficial, sin importar la secuencia u orden de salida.
  • Pata o Uña: Premia el acierto de las dos últimas cifras (“pata”) o únicamente la última cifra (“uña”).

Los sorteos del Chontico se transmiten en vivo a través del canal regional Telepacífico.