Resultados de la Lotería Chontico Día y Noche hoy sábado 29 de agosto

Todos los días, los colombianos tienen la oportunidad de ganar dinero con la Lotería Chontico, que sortea los números ganadores a la 1 de la tarde. Este sorteo tiene la particularidad de que a diario tiene dos juegos: uno en el día y otro en la noche a las 10 p.m.

Lotería Chontico Día y Noche: resultados del sorteo del 28 de agosto de 2026

Chontico Día sábado 29 de agosto

Premio mayor: 1638 - 9

Tres últimos: 638.

Dos últimos: 38.

Cifra completa: 1638.

Quinta: 9.

En los últimos resultados, esta lotería había registrado los siguientes números ganadores:

28 de agosto de 2026: 7152. La Quinta: 4.

La Quinta: 27 de agosto de 2026: 2428. La Quinta: 3.

La Quinta: 26 de agosto de 2026: 6253. La Quinta: 3.

La Quinta: 25 de agosto de 2026: 9529. La Quinta: 5.

Chontico Noche sábado 29 de agosto

Premio mayor: xxxx - x

Tres últimos: xxx.

Dos últimos: xx .

. Cifra completa: xxxx.

Quinta: x.

En los últimos resultados, esta lotería había registrado los siguientes números ganadores:

28 de agosto de 2026: 7152. La Quinta: 4.

La Quinta: 27 de agosto de 2026: 3383. La Quinta: 3.

La Quinta: 26 de agosto de 2026: 7964. La Quinta: 3.

La Quinta: 25 de agosto de 2026: 7368. La Quinta: 8.

Números ganadores de la lotería La Antioqueñita Día y Tarde: cifras cargadas de suerte de hoy sábado, 29 de sábado

El Chontico se ha consolidado como uno de los sorteos y chances más populares de Colombia. Originario del departamento del Valle del Cauca y avalado por la Lotería del Valle, este juego de azar ha ganado terreno a nivel nacional gracias a su alta frecuencia de sorteos diarios y a la flexibilidad en sus apuestas.

Así se dividen los premios en el sorteo:

Directa de 4 cifras: Otorga el premio mayor al acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

Otorga el premio mayor al acertar las cuatro cifras en el orden exacto. Directa de 3 cifras: Premia si se aciertan las tres últimas o tres primeras cifras en el orden exacto.

Premia si se aciertan las tres últimas o tres primeras cifras en el orden exacto. Combinado: Permite ganar si las tres o cuatro cifras elegidas coinciden con el resultado oficial, sin importar la secuencia u orden de salida.

Permite ganar si las tres o cuatro cifras elegidas coinciden con el resultado oficial, sin importar la secuencia u orden de salida. Pata o Uña: Premia el acierto de las dos últimas cifras (“pata”) o únicamente la última cifra (“uña”).

Los sorteos del Chontico se transmiten en vivo a través del canal regional Telepacífico.