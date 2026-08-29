Resultados de la Lotería Chontico Día y Noche hoy sábado 29 de agosto

Todos los días, los colombianos tienen la oportunidad de ganar dinero con la Lotería Chontico, que sortea los números ganadores a la 1 de la tarde. Este sorteo tiene la particularidad de que a diario tiene dos juegos: uno en el día y otro en la noche a las 10 p.m.
Chontico Día sábado 29 de agosto
Premio mayor: 1638 - 9
- Tres últimos: 638.
- Dos últimos: 38.
- Cifra completa: 1638.
- Quinta: 9.
En los últimos resultados, esta lotería había registrado los siguientes números ganadores:
- 28 de agosto de 2026: 7152. La Quinta: 4.
- 27 de agosto de 2026: 2428. La Quinta: 3.
- 26 de agosto de 2026: 6253. La Quinta: 3.
- 25 de agosto de 2026: 9529. La Quinta: 5.
Chontico Noche sábado 29 de agosto
Premio mayor: xxxx - x
- Tres últimos: xxx.
- Dos últimos: xx.
- Cifra completa: xxxx.
- Quinta: x.
En los últimos resultados, esta lotería había registrado los siguientes números ganadores:
- 28 de agosto de 2026: 7152. La Quinta: 4.
- 27 de agosto de 2026: 3383. La Quinta: 3.
- 26 de agosto de 2026: 7964. La Quinta: 3.
- 25 de agosto de 2026: 7368. La Quinta: 8.
El Chontico se ha consolidado como uno de los sorteos y chances más populares de Colombia. Originario del departamento del Valle del Cauca y avalado por la Lotería del Valle, este juego de azar ha ganado terreno a nivel nacional gracias a su alta frecuencia de sorteos diarios y a la flexibilidad en sus apuestas.
Así se dividen los premios en el sorteo:
- Directa de 4 cifras: Otorga el premio mayor al acertar las cuatro cifras en el orden exacto.
- Directa de 3 cifras: Premia si se aciertan las tres últimas o tres primeras cifras en el orden exacto.
- Combinado: Permite ganar si las tres o cuatro cifras elegidas coinciden con el resultado oficial, sin importar la secuencia u orden de salida.
- Pata o Uña: Premia el acierto de las dos últimas cifras (“pata”) o únicamente la última cifra (“uña”).
Los sorteos del Chontico se transmiten en vivo a través del canal regional Telepacífico.