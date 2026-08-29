Resultados de las loterías de Medellín, Risaralda y Santander de este viernes 28 de agosto

La noche de este viernes, 28 de agosto, se llevó a cabo una nueva edición de tres de las loterías favoritas de los aficionados de los juegos de azar, puesto que esta noche jugarán las loterías de Risaralda, Santander y Medellín.
Por ende, millones de pesos se entregarán esta noche, dejando a algunas personas como los nuevos millonarios de Colombia.
Los sorteos iniciaron sobre las 11:00 de la noche, arrojando los siguientes resultados:
Lotería de Medellín
Número ganador: 2608
Serie: 301
Sin embargo, si no fue el ganador del premio mayor, este sorteo también entrega las siguientes oportunidades de ganar:
|Premio Mayor
|1
|$16.000.000.000
|Súper Secos
|2
|$1.000 MILLONES
|Premios Secos
|2
|$700.000
|Premios Secos
|2
|$500.000
|Premios Secos
|6
|$100.000
|Premios Secos
|7
|$50.000
|Premios Secos
|10
|$20.000
|Premios Secos
|15
|$10.000
Lotería de Santander
Número ganador: 3798
Serie: 029
Sin embargo, si no fue el ganador del premio mayor, este sorteo también entrega las siguientes oportunidades de ganar:
|Cantidad de Premios
|Valor Unitario
|1
|$700 MILLONES
|2
|$500 MILLONES
|3
|$300 MILLONES
|4
|$200 MILLONES
|7
|$100 MILLONES
|7
|$50 MILLONES
|10
|$20 MILLONES
|15
|$10 MILLONES
|20
|$5 MILLONES
Lotería de Risaralda
Número ganador: 6968
Serie: 189
Sin embargo, si no fue el ganador del premio mayor, este sorteo también entrega las siguientes oportunidades de ganar:
|Nombre del Seco
|Cantidad
|Valor Bruto
|Seco El Gordo de la Risaralda
|1
|$300.000.000,00
|Seco Ángel de la Suerte
|1
|$200.000.000,00
|Seco Mula Millonaria
|1
|$150.000.000,00
|Seco Milagro Millonario
|1
|$80.000.000,00
|Secos Guaca de Oro
|3
|$60.000.000,00
|Secos Cofre de Diamantes
|5
|$50.000.000,00
|Secos Trébol de la Fortuna
|3
|$40.000.000,00
|Secos de Perla
|5
|$35.000.000,00
|Secos Cosecha Millonaria
|11
|$30.000.000,00