Resultados de las loterías de Medellín, Risaralda y Santander de este viernes 28 de agosto

La noche de este viernes, 28 de agosto, se llevó a cabo una nueva edición de tres de las loterías favoritas de los aficionados de los juegos de azar, puesto que esta noche jugarán las loterías de Risaralda, Santander y Medellín.

Resultados de las loterías Medellín y Santander este viernes 14 de agosto: ojo a los números ganadores

Por ende, millones de pesos se entregarán esta noche, dejando a algunas personas como los nuevos millonarios de Colombia.

Los sorteos iniciaron sobre las 11:00 de la noche, arrojando los siguientes resultados:

Lotería de Medellín

Número ganador: 2608

Serie: 301

Sin embargo, si no fue el ganador del premio mayor, este sorteo también entrega las siguientes oportunidades de ganar:

Premio Mayor 1 $16.000.000.000 Súper Secos 2 $1.000 MILLONES Premios Secos 2 $700.000 Premios Secos 2 $500.000 Premios Secos 6 $100.000 Premios Secos 7 $50.000 Premios Secos 10 $20.000 Premios Secos 15 $10.000

Lotería de Santander

Número ganador: 3798

Serie: 029

Sin embargo, si no fue el ganador del premio mayor, este sorteo también entrega las siguientes oportunidades de ganar:

Cantidad de Premios Valor Unitario 1 $700 MILLONES 2 $500 MILLONES 3 $300 MILLONES 4 $200 MILLONES 7 $100 MILLONES 7 $50 MILLONES 10 $20 MILLONES 15 $10 MILLONES 20 $5 MILLONES

Lotería de Risaralda

Número ganador: 6968

Serie: 189

Sin embargo, si no fue el ganador del premio mayor, este sorteo también entrega las siguientes oportunidades de ganar: