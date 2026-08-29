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Resultados de las loterías de Medellín, Risaralda y Santander de este viernes 28 de agosto

Los sorteos de estas tres grandes loterías.

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Redacción Loterías
29 de agosto de 2026 a las 5:59 a. m.
Medellín, Santander y Risaralda realizaron sus sorteos de este viernes 28 de agosto.
Medellín, Santander y Risaralda realizaron sus sorteos de este viernes 28 de agosto. Foto: Getty Images / Lotería de Medellín / Lotería de Santander / Lotería de Risaralda

La noche de este viernes, 28 de agosto, se llevó a cabo una nueva edición de tres de las loterías favoritas de los aficionados de los juegos de azar, puesto que esta noche jugarán las loterías de Risaralda, Santander y Medellín.

La expectativa crece entre los jugadores por los resultados de las loterías de este viernes.
Resultados de las loterías Medellín y Santander este viernes 14 de agosto: ojo a los números ganadores

Por ende, millones de pesos se entregarán esta noche, dejando a algunas personas como los nuevos millonarios de Colombia.

Los sorteos iniciaron sobre las 11:00 de la noche, arrojando los siguientes resultados:

Lotería de Medellín

Número ganador: 2608

Serie: 301

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Sin embargo, si no fue el ganador del premio mayor, este sorteo también entrega las siguientes oportunidades de ganar:

Premio Mayor1$16.000.000.000
Súper Secos2$1.000 MILLONES
Premios Secos2$700.000
Premios Secos2$500.000
Premios Secos6$100.000
Premios Secos7$50.000
Premios Secos10$20.000
Premios Secos15$10.000

Lotería de Santander

Número ganador: 3798

Serie: 029

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Sin embargo, si no fue el ganador del premio mayor, este sorteo también entrega las siguientes oportunidades de ganar:

Cantidad de PremiosValor Unitario
1$700 MILLONES
2$500 MILLONES
3$300 MILLONES
4$200 MILLONES
7$100 MILLONES
7$50 MILLONES
10$20 MILLONES
15$10 MILLONES
20$5 MILLONES

Lotería de Risaralda

Número ganador: 6968

Serie: 189

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Sin embargo, si no fue el ganador del premio mayor, este sorteo también entrega las siguientes oportunidades de ganar:

Nombre del SecoCantidadValor Bruto
Seco El Gordo de la Risaralda1$300.000.000,00
Seco Ángel de la Suerte1$200.000.000,00
Seco Mula Millonaria1$150.000.000,00
Seco Milagro Millonario1$80.000.000,00
Secos Guaca de Oro3$60.000.000,00
Secos Cofre de Diamantes5$50.000.000,00
Secos Trébol de la Fortuna3$40.000.000,00
Secos de Perla5$35.000.000,00
Secos Cosecha Millonaria11$30.000.000,00