Loterías

Lotería Chontico Día y Noche: resultados del sorteo del 28 de agosto de 2026

Acá puede ver si ganó el premio mayor de los sorteos de la 1:00 p. m. y a las 7:00 p. m.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías
28 de agosto de 2026 a las 1:53 p. m.
Lotería Chontico Día y Noche este domingo, 5 de abril de 2026.
Lotería Chontico Día y Noche este domingo, 5 de abril de 2026. Foto: Getty Images y logo oficial Chontico Día y Noche.

Este viernes, 24 de agosto de 2026, miles de colombianos siguieron de cerca un nuevo sorteo de la tradicional lotería Chontico Día, soñando con pegarle al premio mayor y darles un giro a sus finanzas.

Se conocieron los números ganadores del Chontico en sus dos sorteos de este 11 de julio.
El Chontico publicó los resultados de los sorteos de la tarde y la noche de este sábado. Foto: Getty Images / Chontico

El sorteo 8536 dejó como número ganador el 7152, resultado que rápidamente empezó a compartirse entre quienes hicieron sus apuestas durante el día.

Por otro lado, también hubo expectativa por La Quinta, la balota adicional del juego, que en esta edición terminó con el número 4.

Resultado de Chontico Día - viernes 28 de agosto

Premio mayor: 7152 - 4

  • Tres últimos: 152.
  • Dos últimos: 52.
  • Cifra completa: 7152.
  • Último número: 4.
YouTube video ndgyqavGJno thumbnail

Resultado de Chontico Noche - viernes 28 de agosto

Premio mayor: pendiente

  • Tres últimos: pendiente.
  • Dos últimos: pendiente.
  • Cifra completa: pendiente.
  • Último número: pendiente.

El siguiente sorteo de la Lotería Chontico en ambas ediciones se llevará a cabo el sábado 29 de agosto, en los horarios habituales.

Si se perdió los resultados de los sorteos más recientes, a continuación podrá encontrar un resumen para verificar si fue uno de los afortunados ganadores.

Chontico Día

  • 27 de agosto de 2026: 2428. La Quinta: 3.
  • 26 de agosto de 2026: 6253. La Quinta: 3.
  • 25 de agosto de 2026: 9529. La Quinta: 5.

Chontico Noche

  • 27 de agosto de 2026: 3383. La Quinta: 3.
  • 26 de agosto de 2026: 7964. La Quinta: 3.
  • 25 de agosto de 2026: 7368. La Quinta: 8.