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Números ganadores del Super Astro Luna del martes 25 de agosto de 2026

La lotería ofrece varios niveles de premios de acuerdo con el número de aciertos.

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Daniel Armando Méndez Suárez

Daniel Armando Méndez Suárez

25 de agosto de 2026 a las 10:59 p. m.
Super Astro Luna jugó hoy.
Super Astro Luna jugó hoy. Foto: Getty Images

En la noche del viernes 21 de agosto se realizó el sorteo número 8220 de la lotería Super Astro Luna, que ofrece un premio equivalente a 42.000 veces el valor de la apuesta.

Super Astro Luna - 30 de marzo de 2026.
Resultados del Super Astro Luna de este domingo 23 de agosto: ojo a los números ganadores y signo

Durante la transmisión oficial, emitida por la señal de Canal 1, se anunció que el premio mayor fue otorgado al número 3515 bajo el signo Capricornio.

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Estas son las cifras y signos ganadores de los tres sorteos más recientes de la lotería Super Astro Luna:

  • Sorteo del 24 de agosto de 2026: número 3392 con el signo Tauro.
  • Sorteo del 23 de agosto de 2026: número 6638 con el signo  Capricornio .
  • Sorteo del 22 de agosto de 2026: número 8712 con el signo Escorpión.

El próximo sorteo del Super Astro Luna se jugará este miércoles, 26 de agosto de 2026, a las 10:50 p. m. Este sorteo se transmite en vivo por televisión a través del Canal 1 y los resultados se pueden consultar en la página oficial del Super Astro.

Premios y modalidades de apuesta

El Super Astro Luna ofrece niveles de premios según el número de aciertos:

  • 4 cifras + signo zodiacal: gana 42.000 veces el monto apostado.
  • 3 cifras + signo zodiacal: gana 1.000 veces la apuesta.
  • 2 cifras + signo zodiacal: gana 100 veces la apuesta.
Súper Astro Luna - lunes 23 de marzo de 2026.
Super Astro Luna Foto: Getty Images y logo oficial Super Astro Luna.

Cómo jugar al Super Astro Luna

Participar en el Super Astro Luna es fácil y rápido:

  • Escoger un número: El jugador debe seleccionar un número de cuatro cifras, entre 0000 y 9999.
  • Asociar un signo zodiacal: Cada número se vincula a uno de los 12 signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis.

El valor de la apuesta mínima es de 500 pesos, mientras que la máxima puede ser de 10.000 pesos por jugada.