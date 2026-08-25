El Baloto realizó este lunes 24 de agosto de 2026 un nuevo sorteo, correspondiente al número 2670, con un acumulado de $54.800 millones de pesos en el sorteo tradicional.

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La jornada también incluyó el sorteo de Baloto Revancha, modalidad que llegó a un acumulado de $11.400 millones de pesos. Los números ganadores de ambas modalidades son los que permiten determinar si hubo nuevos ganadores de los millonarios acumulados.

Resultados del sorteo del Baloto del 24 de agosto de 2026

El sorteo tradicional del Baloto se realizó este lunes, como parte del calendario habitual de juegos, que contempla sorteos los lunes, miércoles y sábados.

Estos fueron los resultados del sorteo:

Acumulado: $54.800 millones de pesos.

$54.800 millones de pesos. Número ganador: 10-13-18-27-39

10-13-18-27-39 Súper Balota: 13.

Resultados del sorteo del Baloto Revancha del 24 de agosto de 2026

Baloto Revancha también tuvo su sorteo este lunes 24 de agosto.

Estos fueron los resultados:

Acumulado: $11.400 millones de pesos.

$11.400 millones de pesos. Número ganador: 11-26-29-31-42

11-26-29-31-42 Súper Balota: 10.

Este lunes, el Baloto realizó un nuevo sorteo y definió la combinación ganadora. Foto: Getty Images / Baloto

Estos fueron los últimos resultados del Baloto

Antes del sorteo de este lunes, las combinaciones ganadoras del Baloto en sus tres jornadas anteriores fueron:

22 de agosto de 2026: 10 - 12 - 16 - 35 - 36. Súper Balota: 11.

10 - 12 - 16 - 35 - 36. 11. 19 de agosto de 2026: 10 - 13 - 15 - 23 - 39. Súper Balota: 12.

10 - 13 - 15 - 23 - 39. 12. 17 de agosto de 2026: 03 - 05 - 20 - 27 - 41. Súper Balota: 12.

Estos fueron los últimos resultados de Baloto Revancha

En el caso de Baloto Revancha, las tres combinaciones anteriores fueron:

22 de agosto de 2026: 11 - 17 - 22 - 32 - 35. Súper Balota: 01.

11 - 17 - 22 - 32 - 35. 01. 19 de agosto de 2026: 06 - 13 - 14 - 26 - 37. Súper Balota: 12.

06 - 13 - 14 - 26 - 37. 12. 17 de agosto de 2026: 15 - 31 - 36 - 41 - 42. Súper Balota: 03.