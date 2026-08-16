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Resultado del Baloto y Revancha de este sábado 15 de agosto: estos son los números ganadores

El Baloto volvió a jugar su millonario acumulado en una nueva jornada de sorteos en Colombia.

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Redacción Semana
16 de agosto de 2026 a las 6:26 a. m.
Los resultados de Baloto ya están listos: estos fueron los números ganadores.
Los resultados de Baloto ya están listos: estos fueron los números ganadores. Foto: Getty Images / Baloto

El Baloto realizó este sábado 15 de agosto de 2026 su sorteo número 2696, con un acumulado de 53.200 millones de pesos en el sorteo tradicional y de 10.400 millones de pesos en Baloto Revancha.

Resultados del sorteo del Baloto del 15 de agosto de 2026

El sorteo de este miércoles puso en juego uno de los acumulados más esperados por los jugadores. El resultado fue el siguiente:

  • Acumulado: $53.200 millones.
  • Número ganador: 02 - 10 - 15 - 23 - 30
  • Súper Balota: 02

El Baloto realiza sus sorteos los lunes, miércoles y sábados, entre las 11:00 p. m. y las 11:15 p. m., según la información oficial del juego.

Resultados del sorteo de Baloto Revancha del 15 de agosto de 2026

Baloto Revancha también tuvo su sorteo este miércoles y entregó la posibilidad de ganar un acumulado de 10.400 millones de pesos.

  • Número ganador: 03 - 06 - 13 - 16 - 28
  • Súper Balota: 08

Los resultados deben ser verificados con el tiquete adquirido, ya sea mediante el comprobador oficial de resultados o en los canales habilitados por Baloto.

Los resultados del Baloto y la Revancha ya fueron revelados este lunes.
El Baloto realizó un nuevo sorteo. Foto: Getty Images / Baloto

Estos fueron los últimos resultados de Baloto

Antes del sorteo de este miércoles, estas fueron las combinaciones ganadoras de los tres sorteos anteriores:

  • 10 de agosto de 2026: 04 - 14 - 19 - 27 - 35 | Súper Balota: 14.
  • 8 de agosto de 2026: 05 - 07 - 09 - 32 - 33 | Súper Balota: 15.
  • 5 de agosto de 2026: 08 - 11 - 22 - 30 - 31 | Súper Balota: 02.

Estos fueron los últimos resultados de Baloto Revancha

En Baloto Revancha, los tres resultados anteriores fueron:

  • 10 de agosto de 2026: 09 - 13 - 21 - 31 - 36 | Súper Balota: 03.
  • 8 de agosto de 2026: 12 - 13 - 22 - 31 - 42 | Súper Balota: 09.
  • 5 de agosto de 2026: 07 - 15 - 23 - 37 - 43 | Súper Balota: 03.