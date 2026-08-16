La Lotería de Boyacá realiza este sábado 15 de agosto de 2026 un nuevo sorteo, una jornada esperada por quienes semanalmente prueban suerte con la ilusión de llevarse uno de los millonarios premios.

Número y signo ganadores de Super Astro Sol este sábado 15 de agosto de 2026

El sorteo se lleva a cabo en horas de la noche y, una vez finalice, los apostadores podrán comprobar si el número y la serie de su billete coinciden con los resultados oficiales.

Resultados de la Lotería de Boyacá del 15 de agosto de 2026

Premio mayor: 2885

Serie: 082

¿Cómo saber si ganó la Lotería de Boyacá?

Para verificar el resultado, es importante revisar cuidadosamente tanto el número como la serie que aparecen en el billete o fracción adquirida. La coincidencia de estos datos determinará el premio correspondiente según el plan establecido para el sorteo.

Resultados Lotería El Sinuano Día y Noche de este sábado, 15 de agosto de 2026

Los resultados también pueden ser consultados a través de los canales oficiales de la Lotería de Boyacá. Quienes resulten ganadores deben conservar el billete en buenas condiciones, pues este será necesario para adelantar el proceso de reclamación del premio.

Además del premio mayor, el sorteo contempla diferentes premios secos y aproximaciones que amplían las posibilidades para los participantes. Por esta razón, es recomendable revisar el billete completo y no limitarse únicamente al número que se lleve el premio principal de la noche.

Asimismo, antes de realizar cualquier trámite, se recomienda verificar la información únicamente a través de fuentes oficiales y conocer los requisitos establecidos para el cobro de los premios.