Resultados de la Lotería de Boyacá: números ganadores del sábado 8 de agosto de 2026

Este sábado, 8 de agosto de 2026, la Lotería de Boyacá volvió a sortear uno de los premios más esperados por los apostadores del país. En esta nueva edición, el premio mayor alcanzó los $15.000 millones, una cifra que despertó gran expectativa entre quienes participaron en la jornada.

El sorteo se llevó a cabo durante la noche, momento en el que miles de jugadores estuvieron pendientes de conocer la combinación ganadora y verificar sus billetes. La tradicional lotería boyacense continúa así como uno de los juegos de azar con mayores premios en Colombia.

Resultado del premio mayor sábado 8 de agosto de 2026

Número ganador de $15.000 millones

Número: 1504

Serie: 044

Resultados de los 3 últimos sorteos

Las combinaciones ganadoras del premio mayor en los 3 últimos sorteos fueron:

Sorteo del 1 de julio de 2026 : número 9244 de la serie 386 .

: número de la serie . Sorteo del 25 de julio de 2026 : número 5672 de la serie 169.

: número de la serie Sorteo del 18 de junio de 2026: número 6405 de la serie 296.

Plan de premios del sorteo de la Lotería de Boyacá

El plan de premios vigente para este sorteo está distribuido de la siguiente manera: