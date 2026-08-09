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Resultados de la Lotería de Boyacá: números ganadores del sábado 8 de agosto de 2026

El sorteo de este fin de semana arrojó una nueva cifra ganadora.

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Redacción Loterías
9 de agosto de 2026 a las 6:13 a. m.
Lotería de Boyacá.
Lotería de Boyacá. Foto: Getty Images / Lotería de Boyacá

Este sábado, 8 de agosto de 2026, la Lotería de Boyacá volvió a sortear uno de los premios más esperados por los apostadores del país. En esta nueva edición, el premio mayor alcanzó los $15.000 millones, una cifra que despertó gran expectativa entre quienes participaron en la jornada.

El sorteo se llevó a cabo durante la noche, momento en el que miles de jugadores estuvieron pendientes de conocer la combinación ganadora y verificar sus billetes. La tradicional lotería boyacense continúa así como uno de los juegos de azar con mayores premios en Colombia.

Resultado del premio mayor sábado 8 de agosto de 2026

Número ganador de $15.000 millones

  • Número: 1504
  • Serie: 044
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Resultados de los 3 últimos sorteos

Las combinaciones ganadoras del premio mayor en los 3 últimos sorteos fueron:

  • Sorteo del 1 de julio de 2026: número 9244 de la serie 386.
  • Sorteo del 25 de julio de 2026: número 5672 de la serie 169.
  • Sorteo del 18 de junio de 2026: número 6405 de la serie 296.

Plan de premios del sorteo de la Lotería de Boyacá

El plan de premios vigente para este sorteo está distribuido de la siguiente manera:

  • Premio Mayor: $ 15.000.000.000
  • Premio Fortuna: $ 1.000.000.000
  • Premio Alegría: $ 400.000.000
  • Premio Ilusión: $ 300.000.000
  • Premio Esperanza: $100.000.000
  • Premio Berraquera: $ 50.000.000
  • Premio Optimismo: $ 20.000.000
  • Premio Valentía: $10.000.000