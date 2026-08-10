Estos son los números ganadores de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del lunes 10 de agosto

Este lunes 10 de agosto se llevó a cabo una nueva jornada de sorteos de algunas de las principales loterías y chances en Colombia. Miles de jugadores estuvieron atentos a los resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña, tres de los juegos más conocidos y seguidos en diferentes regiones del país.

Como ocurre habitualmente, los sorteos generan expectativa entre los apostadores, quienes esperan conocer los números ganadores y verificar si lograron acertar en alguna de las modalidades de juego.

Resultados de los sorteos de este lunes 10 de agosto

El Dorado Mañana

Premio mayor: 9127.

La Quinta: 8.

El Dorado Tarde

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

El Paisita Día

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

El Paisita Noche

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

La Caribeña Día

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

La Caribeña Noche

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

El chance continúa siendo una de las modalidades de juego con mayor presencia en Colombia, donde miles de personas participan diariamente en los diferentes sorteos disponibles.

Los resultados pueden variar según cada jornada y modalidad, por lo que los jugadores deben verificar los números publicados por los canales oficiales de cada operador antes de determinar si obtuvieron algún premio.