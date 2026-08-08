Este sábado 8 de agosto de 2026 se realizó una nueva jornada de sorteos en Colombia, donde múltiples loterías estuvieron entregando los números ganadores.
Para el día de hoy, miles de participantes mostraron su interés por las loterías de El Dorado, El Paisita y La Caribeña, las cuales contaron con un gran seguimiento en todo el país.
Como es usual, el sorteo brindó expectativa de todos los ciudadanos que participan diariamente en las loterías para conseguir los tan ansiados premios mayores.
Resultados de los sorteos del 8 de agosto
El Dorado Mañana
- Premio mayor: 9413.
- La Quinta: 8.
El Dorado Tarde
- Premio mayor: 4263
- La Quinta: 7
El Paisita Día
- Premio mayor: 2634
- La Quinta: 5
El Paisita Noche
- Premio mayor: 4031
- La Quinta: Delfín
La Caribeña Día
- Premio mayor: 1327
- La Quinta: 2
La Caribeña Noche
- Premio mayor: Pendiente
- La Quinta: Pendiente