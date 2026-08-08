LOTERÍAS

El Dorado El Paisita y La Caribeña Día: así fueron los números ganadores del sábado 8 de agosto

Miles de participantes estuvieron a la espera para descubrir si recibían los premios.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías
8 de agosto de 2026 a las 1:23 p. m.
Los chances Dorado y Caribeña publicaron sus resultados este 8 de agosto de 2026 en sus ediciones diarias.
Los chances Dorado y Caribeña publicaron sus resultados este 8 de agosto de 2026 en sus ediciones diarias. Foto: Getty Images / El Dorado / Caribeña

Este sábado 8 de agosto de 2026 se realizó una nueva jornada de sorteos en Colombia, donde múltiples loterías estuvieron entregando los números ganadores.

Para el día de hoy, miles de participantes mostraron su interés por las loterías de El Dorado, El Paisita y La Caribeña, las cuales contaron con un gran seguimiento en todo el país.

Como es usual, el sorteo brindó expectativa de todos los ciudadanos que participan diariamente en las loterías para conseguir los tan ansiados premios mayores.

Resultados de los sorteos del 8 de agosto

El Dorado Mañana

  • Premio mayor: 9413.
  • La Quinta: 8.
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El Dorado Tarde

  • Premio mayor: 4263
  • La Quinta: 7
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El Paisita Día

  • Premio mayor: 2634
  • La Quinta: 5
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El Paisita Noche

  • Premio mayor: 4031
  • La Quinta: Delfín
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La Caribeña Día

  • Premio mayor: 1327
  • La Quinta: 2
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La Caribeña Noche

  • Premio mayor: Pendiente
  • La Quinta: Pendiente