Este sábado 8 de agosto de 2026 se realizó una nueva jornada de sorteos en Colombia, donde múltiples loterías estuvieron entregando los números ganadores.

Para el día de hoy, miles de participantes mostraron su interés por las loterías de El Dorado, El Paisita y La Caribeña, las cuales contaron con un gran seguimiento en todo el país.

Como es usual, el sorteo brindó expectativa de todos los ciudadanos que participan diariamente en las loterías para conseguir los tan ansiados premios mayores.

Resultados de los sorteos del 8 de agosto

El Dorado Mañana

Premio mayor: 9413.

La Quinta: 8.

El Dorado Tarde

Premio mayor: 4263

La Quinta: 7

El Paisita Día

Premio mayor: 2634

La Quinta: 5

El Paisita Noche

Premio mayor: 4031

La Quinta: Delfín

La Caribeña Día

Premio mayor: 1327

La Quinta: 2

La Caribeña Noche