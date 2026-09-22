“Me enredó la cabeza”: Tavo Bernate reveló el error con Jorge Rausch que lo dejó fuera de ‘MasterChef’

El actor y humorista Tavo Bernate, uno de los participantes que logró conectar de forma más cercana con la audiencia en la presente temporada de MasterChef Celebrity Colombia, se convirtió en el más reciente eliminado del concurso culinario del Canal RCN.

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Su salida, motivada por un fallo decisivo en la ejecución de su plato durante el reto de eliminación, generó múltiples reacciones entre los seguidores del formato y los internautas en plataformas digitales.

Tras la emisión del episodio que selló su despedida de la competencia, el participante asistió como invitado al programa matutino Buen Día, Colombia, donde ofreció un balance detallado sobre lo ocurrido en la cocina, los factores psicológicos que influyeron en su desempeño y las observaciones de los jurados.

Durante su conversación en el set, Bernate explicó que había dedicado tiempo a la preparación previa de diversas recetas con la intención de estar prevenido ante cualquier exigencia del jurado. Según su relato, para la prueba decisiva tenía planificadas tres alternativas culinarias que ya había ensayado en su hogar.

Sin embargo, las observaciones en tiempo real del equipo evaluador alteraron la ejecución de su plan. El participante señaló que un comentario puntual del chef Jorge Rausch desestructuró la idea previa que tenía en mente, lo que afectó su concentración en los minutos finales del reto.

“Yo dije: me entreno para todos esos platos porque al final uno no sabe lo que va a pasar. Yo me había entrenado para el reto con tres platos distintos. Cuando dieron las indicaciones, estaba seguro, pues lo había hecho en mi casa. Sin embargo, me enredó la cabeza cuando Jorge me dijo que no era tal y se me desconfiguró la cabeza”, manifestó Bernate durante la entrevista.

Tavo Bernate no convenció a los jueces Foto: Canal RCN

El participante añadió que el factor tiempo jugó un rol determinante en su contra, obligándolo a tomar decisiones apresuradas sobre la marcha para intentar presentar la preparación completa ante la mesa de los chefs.

Respecto al veredicto del jurado integrado por Nicolás de Zubiría, Jorge Rausch y Belén Alonso, Tavo Bernate argumentó que, si bien la presentación final de la receta no contó con el margen de tiempo ideal, el sabor de su preparación tuvo aspectos positivos que no se percibieron en su totalidad durante la edición transmitida en pantalla.

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“Yo en cinco minutos no me voy a poner a hacer el plato completo. Además, estuve corriendo porque no quería perder tiempo. Cuando se acabó el reto, vi que todo estaba completo, pero la cabeza me dio una mala pasada. Sin embargo, en el capítulo se ve ágil, aunque faltó un pedazo de Nicolás, quien dijo que estaba rico, y eso me dio mucha rabia”, detalló el participante.

A lo largo de la competencia, Bernate se consolidó como una de las figuras más reconocidas de la temporada gracias a su manejo del humor y la interpretación de diversos personajes, por ejemplo la imitación de la chef Belén.

Tavo Bernate imitó a Belén Alonso en 'MasterChef Celebrity 2026'. Foto: Canal RCN 'MasterChef Celebrity 2026'.

Su salida marca un punto de inflexión en la etapa actual de MasterChef Celebrity, en la que el margen de error para los cocineros restantes se reduce significativamente.