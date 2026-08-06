El Dorado, El Paisita y La Caribeña: estos son los resultados de las loterías del jueves 6 de agosto

Este jueves 6 de agosto se llevó a cabo una nueva jornada de sorteos de las principales loterías y chances en Colombia, en la que miles de jugadores estuvieron pendientes de los resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña, tres de los juegos de azar más populares del país.
Como es habitual, estos sorteos generan gran expectativa entre los apostadores, quienes cada día esperan conocer si la suerte estuvo de su lado con los números jugados en las distintas modalidades de chance.
Resultados de los sorteos de este jueves 6 de agosto
El Dorado Mañana
- Premio mayor: 1975.
- La Quinta: 3.
El Dorado Tarde
- Premio mayor: pendiente
- La Quinta: pendiente
El Paisita Día
- Premio mayor: 1084.
- La Quinta: 5.
El Paisita Noche
- Premio mayor: pendiente
- La Quinta: pendiente
La Caribeña Día
- Premio mayor: 3515.
- La Quinta: 0.
La Caribeña Noche
- Premio mayor: pendiente
- La Quinta: pendiente
El chance continúa siendo una de las modalidades de juego más populares en Colombia, especialmente en las regiones donde apostar hace parte de una tradición arraigada.
Aunque no todos los participantes resultan ganadores, la expectativa se mantiene en cada jornada, ya que cada sorteo representa una nueva oportunidad para acertar los números y llevarse uno de los premios disponibles.