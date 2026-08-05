Resultados de las loterías del miércoles 5 de agosto: números ganadores de El Dorado, El Paisita y La Caribeña

Miles de colombianos participaron este miércoles 5 de agosto en los sorteos de chance que se realizan diariamente en distintas regiones del país. Como ocurre cada jornada, muchos jugadores esperaron con expectativa la publicación de los resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña, tres de los sorteos con mayor número de apostadores.

Estos juegos de azar se han convertido en una tradición para quienes buscan probar suerte con números elegidos por fechas especiales, aniversarios, cumpleaños o combinaciones al azar. Cada sorteo ofrece diferentes modalidades de apuesta, lo que permite que los premios varíen según la cantidad apostada y el acierto obtenido.

Si hizo una apuesta para alguno de los sorteos de este miércoles, estos son los números oficiales:

Resultados del miércoles 5 de agosto

El Dorado Mañana

Premio mayor: 3622.

La Quinta: 7.

El Dorado Tarde

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

El Paisita Día

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

El Paisita Noche

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

La Caribeña Día

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

La Caribeña Noche

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

Si ganó, lo primero es conservar el comprobante de la apuesta en buen estado, ya que este será indispensable para reclamar cualquier premio. También es importante verificar que los datos impresos en el tiquete correspondan al sorteo y a la fecha en que se hizo la apuesta.

En caso de no haber obtenido un premio, los sorteos de chance continúan todos los días con nuevas oportunidades para los jugadores. Cada jornada se realizan varias emisiones en diferentes horarios, por lo que los apostadores pueden volver a participar con la combinación de números de su preferencia.