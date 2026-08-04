Números ganadores de la Lotería del Huila y Cruz Roja de este martes 4 de agosto de 2026

La Lotería de la Cruz Roja Colombiana y la Lotería del Huila realizaron sus más recientes sorteos este martes, 4 de agosto, en los que cientos de participantes estuvieron al tanto de los números de los premios mayores entregados.

¿Tuvo suerte? Números ganadores de la Lotería de Cundinamarca del 3 de agosto de 2026

El número ganador para la Lotería de la Cruz Roja puede llevarse un premio mayor que equivale a 10.000 millones de pesos.

Por otro lado, el número ganador de la Lotería del Huila se puede llevar un premio mayor de 2.000 millones de pesos colombianos.

Resultados del sorteo 3165 de la Lotería de la Cruz Roja

El número ganador del premio mayor de la Lotería de la Cruz Roja es el siguiente: XXXX de la serie XXX.

Resultado del sorteo 4767 de la Lotería del Huila

El número ganador del premio mayor de la Lotería del Huila es el siguiente: XXXX de la serie XXX.

Además del premio mayor, ambas loterías entregan premios secos y aproximaciones, por lo que los jugadores pueden verificar el plan completo de premios para conocer si obtuvieron algún reconocimiento económico.

Últimos resultados de la Lotería de la Cruz Roja

Estos fueron los números ganadores de las tres ediciones anteriores de la Lotería de la Cruz Roja:

Martes, 28 de julio de 2026: Número 5382 de la serie 115.

Número 5382 de la serie 115. Martes, 21 de julio de 2026: Número 8403 de la serie 141.

Número 8403 de la serie 141. Martes, 14 de julio de 2026: Número 3464 de la serie 177.

Número 3464 de la serie 177. Martes, 7 de julio de 2026: Número 5049 de la serie 129.

Número 5049 de la serie 129. Martes, 30 de junio de 2026: Número 9289, Serie 290

Número 9289, Serie 290 Martes, 23 de junio de 2026: Número 1608, Serie 143.

Número 1608, Serie 143. Martes, 16 de junio de 2026: Número 5503, Serie 066.

Últimos resultados de la Lotería del Huila

Por su parte, estos fueron los resultados de los tres sorteos más recientes de la Lotería del Huila antes del realizado el 21 de julio:

Martes, 28 de julio 2026: Número 7128, Serie 080.

Número 7128, Serie 080. Martes, 14 de julio de 2026: Número 5872, Serie 113.

Número 5872, Serie 113. Martes, 6 de julio de 2026: Número 0142, Serie 065.

Número 0142, Serie 065. Martes, 30 de junio de 2026: Número: 8868, Serie 003

Número: 8868, Serie 003 Martes, 23 de junio de 2026: Número 2265, Serie 027.

Número 2265, Serie 027. Martes, 16 de junio de 2026: Número 4259, Serie 109.

Los ganadores de cualquiera de los premios deben conservar el billete en buen estado y seguir el procedimiento establecido por la lotería correspondiente para reclamar el dinero dentro de los plazos fijados por la normativa vigente.