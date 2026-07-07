¿Hoy fue el día de suerte? Estos son los resultados de las loterías Cruz Roja y del Huila del 7 de julio de 2026

La Lotería de la Cruz Roja Colombiana y la Lotería del Huila realizaron sus más recientes sorteos, este martes 7 de julio de 2026, en los que cientos de participantes estuvieron al tanto sobre los números de los premios mayores que fueron entregados en la noche de hoy.

El número ganador para la Lotería de la Cruz Roja puede llevarse un premio mayor que equivale a 10.000 millones de pesos.

Por otro lado, el número ganador de la Lotería del Huila se puede llevar un premio mayor que alcanza los 2.000 millones de pesos colombianos.

Resultados del sorteo 3161 de la Lotería de la Cruz Roja

El número ganador del premio mayor de la Lotería de la Cruz Roja es el siguiente: 5049 de la serie 129.

Resultado del sorteo 4763 de la Lotería del Huila

El número ganador del premio mayor de la Lotería de la Cruz Roja es el siguiente: 0142 de la serie 065.

Además del premio mayor, ambas loterías entregan diferentes premios secos y aproximaciones, por lo que los jugadores también pueden verificar el plan completo de premios para conocer si obtuvieron algún reconocimiento económico.

Últimos resultados de la Lotería de la Cruz Roja

Estos fueron los números ganadores de las tres ediciones anteriores de la Lotería de la Cruz Roja:

Martes, 30 de junio de 2026: Número: 9289, Serie 290

Número: 9289, Serie 290 Martes, 23 de junio de 2026: Número 1608, Serie 143.

Número 1608, Serie 143. Martes, 16 de junio de 2026: Número 5503, Serie 066.

Número 5503, Serie 066. Martes, 9 de junio de 2026: Número 5545, Serie 260.

Últimos resultados de la Lotería del Huila

Por su parte, estos fueron los resultados de los tres sorteos más recientes de la Lotería del Huila antes del realizado el 30 de junio:

Martes, 30 de junio de 2026: Número: 8868, Serie 003

Número: 8868, Serie 003 Martes, 23 de junio de 2026: Número 2265, Serie 027.

Número 2265, Serie 027. Martes, 16 de junio de 2026: Número 4259, Serie 109.

Número 4259, Serie 109. Martes, 9 de junio de 2026: Número 0787, Serie 088.

Los ganadores de cualquiera de los premios deben conservar el billete en buen estado y seguir el procedimiento establecido por la lotería correspondiente para reclamar el dinero dentro de los plazos fijados por la normativa vigente.