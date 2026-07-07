Colombiano ganó $500 millones en una polla mundialista: superó a 215.000 personas y contó cómo logró el jugoso premio

En medio de la fiebre que ha despertado el Mundial de 2026, un economista de Bogotá logró quedarse con el premio mayor de la Polla Mundialista BetPlay, al convertirse en el participante con mayor acierto en los pronósticos del torneo. Gracias a su desempeño, obtuvo un premio de 500 millones de pesos, superando a más de 215.000 personas que hicieron parte de la iniciativa.

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El ganador explicó que siguió de cerca cada partido del campeonato, aunque reconoció que no todas sus decisiones estuvieron respaldadas por estadísticas. Según contó, en varias ocasiones prefirió dejarse llevar por la intuición y el sentimiento al momento de elegir los resultados.

“Estoy muy emocionado, estoy muy feliz. La verdad ahora no quepo de la dicha. Estoy muy sorprendido. Ganarme estos 500 millones es algo que va a ayudarme mucho a mí y a mi familia. Espero disfrutar este dinero con ellos. Gracias. BetPlay, gracias por esta iniciativa tan bacana y espero que sigan haciendo este tipo de actividades”, expresó.

El bogotano participó en la dinámica realizando apuestas de entre 5.000 y 25.000 pesos. Además, aseguró que uno de los mayores desafíos fue pronosticar los compromisos de las selecciones latinoamericanas, debido al componente emocional que implica seguir a los equipos de la región.

“Jugué más desde el corazón que con los números o las estadísticas. Hemos visto resultados sorpresivos y también influyó un poco el azar, pero la verdad muchas decisiones las tomé desde la emoción”, afirmó. Asimismo, agregó que “los más difíciles de pronosticar fueron los resultados de equipos de nuestro continente. Uno inevitablemente les hace más fuerza”.

Además del premio principal, esta actividad entregó otros incentivos para los aficionados, entre ellos camisetas autografiadas por Lionel Messi, Zinedine Zidane y Ronaldo Nazário. La iniciativa reunió a miles de participantes de todo el país y volvió a demostrar el entusiasmo que despierta la Copa del Mundo entre los seguidores del fútbol.