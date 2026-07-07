La Antioqueñita Día y Tarde de hoy martes, 7 de julio: números ganadores del último sorteo

Este martes 7 de julio se realiza una nueva jornada de Antioqueñita Día y Antioqueñita Tarde, dos de los sorteos de chance más tradicionales y populares del país. Como en cada edición, miles de apostadores estarán atentos a la publicación de las cifras ganadoras con la esperanza de llevarse uno de los premios.

Resultado del Baloto: números del acumulado millonario que cayeron este lunes 6 de julio de 2026

Antioqueñita Día de este martes 7 de julio

Número ganador: 3141

La Quinta: 7

Antioqueñita Tarde de este martes 7 de julio

Número ganador: Pendiente

La Quinta: Pendiente

Tras la divulgación de los resultados oficiales, los participantes podrán comprobar si su número fue favorecido. En caso de ganar, será fundamental conservar el tiquete de la apuesta en buen estado, ya que este constituye el principal requisito para reclamar el premio.

Si el valor obtenido corresponde a un premio de mayor cuantía, el operador del juego podrá exigir documentos adicionales para completar el proceso de validación y efectuar el desembolso, conforme a la normativa vigente.

Para evitar inconvenientes, se recomienda verificar los resultados únicamente en los canales oficiales de Antioqueñita y confirmar que la combinación consultada corresponda al sorteo y la fecha indicados. De esta manera, los jugadores podrán realizar cualquier reclamación con total tranquilidad en caso de resultar favorecidos.