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La Antioqueñita Día y Tarde de hoy martes, 7 de julio: números ganadores del último sorteo

Un nuevo juego se realizó y arrojó las cifras que entregarían un sustancioso premio.

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Redacción Loterías
7 de julio de 2026 a las 10:13 a. m.
La Antioqueñita se jugó en sus dos horarios habituales
La Antioqueñita se jugó en sus dos horarios habituales Foto: Getty Images

Este martes 7 de julio se realiza una nueva jornada de Antioqueñita Día y Antioqueñita Tarde, dos de los sorteos de chance más tradicionales y populares del país. Como en cada edición, miles de apostadores estarán atentos a la publicación de las cifras ganadoras con la esperanza de llevarse uno de los premios.

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Antioqueñita Día de este martes 7 de julio

  • Número ganador: 3141
  • La Quinta: 7
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Antioqueñita Tarde de este martes 7 de julio

  • Número ganador: Pendiente
  • La Quinta: Pendiente

Tras la divulgación de los resultados oficiales, los participantes podrán comprobar si su número fue favorecido. En caso de ganar, será fundamental conservar el tiquete de la apuesta en buen estado, ya que este constituye el principal requisito para reclamar el premio.

Si el valor obtenido corresponde a un premio de mayor cuantía, el operador del juego podrá exigir documentos adicionales para completar el proceso de validación y efectuar el desembolso, conforme a la normativa vigente.

Para evitar inconvenientes, se recomienda verificar los resultados únicamente en los canales oficiales de Antioqueñita y confirmar que la combinación consultada corresponda al sorteo y la fecha indicados. De esta manera, los jugadores podrán realizar cualquier reclamación con total tranquilidad en caso de resultar favorecidos.